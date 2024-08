Ce film est un des meilleurs de Pixar, pourtant Quentin Tarantino refuse de le voir

Peu importe qu'il soit bon, Quentin Tarantino refuse catégoriquement de regarder ce film d'animation, estimant que les opus qui le précèdent étaient déjà parfaits.

Quentin Tarantino et la trilogie parfaite

C'est bien connu, Quentin Tarantino n'est pas "juste" un grand cinéaste. Il est aussi un cinéphile passionné autant par des chefs-d'œuvre du 7e art que par des séries B méconnues. Le réalisateur a d'ailleurs plus d'une fois rendu hommage à certains genres, et il n'a pas hésité à faire appel à des acteurs ou des actrices oubliés. En tant que spectateur, Tarantino a, comme tout le monde, ses films préférés. Parmi ceux-là, la trilogie du dollar de Sergio Leone occupe une place importante. Présent dans un épisode du podcast Club Random de Bill Maher, le réalisateur de Kill Bill a affirmé que, d'après lui, Pour une poignée de dollars (1964), Et pour quelques dollars de plus (1965) et Le Bon, la Brute et le Truand (1966) font "ce qu’aucune autre trilogie n’a jamais réussi à faire".

Le premier film est formidable, mais le deuxième est tellement génial et transpose tout cela vers quelque chose de tellement plus grand qu'il anéantit le premier. Puis le troisième fait la même chose que le deuxième, et c'est ce qui n'arrive jamais. D'habitude, on assiste à un grand saut entre le premier et le deuxième, mais le troisième n'est généralement pas vraiment réussi.

Un bon exemple de trilogie qui ne parvient pas à tenir jusqu'au troisième opus, est pour Quentin Tarantino Mad Max. Il est en effet généralement admis que Mad Max : Au-delà du dôme du tonnerre (1985) n'est pas au niveau de Mad Max 2 (1981). Cependant, il n'y a pas que la trilogie du dollar qui est entièrement validée par le cinéaste. De manière assez surprenante, le réalisateur a évoqué ensuite le cas de Toy Story.

Le réalisateur fan de Toy Story

Même s'il ne regarde pas tout ce qui se fait en matière d'animation, Quentin Tarantino a affirmé être "un grand fan de la trilogie Toy Story". Et pour lui, les trois films, sortis en 1995, 1999 et 2010, ont accompli la même prouesse que la trilogie de Sergio Leone.

Dans le cas de Toy Story, le troisième est tout simplement magnifique. C'est l'un des meilleurs films que j'aie jamais vus. Et si vous avez vu les deux autres, c'est tout simplement dévastateur.

Toy Story 4 ©Pixar

Seulement, la saga Toy Story compte actuellement quatre opus, et bientôt cinq avec Toy Story 5 prévu pour 2026. Un film que Quentin Tarantino ne devrait pas voir, tout comme il a refusé de voir Toy Story 4 (2019), estimant que le troisième opus concluait parfaitement le récit de Woody et Buzz.

Le problème, c'est que trois ans plus tard ou quelque chose comme ça, ils ont fait un quatrième film, et je n'ai aucune envie de le voir. Vous avez littéralement terminé l'histoire de la manière la plus parfaite possible, alors non, je me fiche qu'il soit bon. J'en ai fini.

Toy Story 4 est considéré comme l'un des meilleurs films de Pixar, avec respectivement 97% et 94% d'avis positifs de la part de la presse et du public sur Rotten Tomatoes. Et, en salles, il avait dépassé le milliard de recettes au box-office mondial. Néanmoins, d'autres avant Quentin Tarantino avaient estimé que le troisième opus était la meilleure conclusion possible. Pas de quoi arrêter Disney et Pixar qui ont continué de développer des films autour de cet univers, avec dernièrement le spin-off Buzz l'Eclair (2022).