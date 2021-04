Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu 3 : l'équipe endeuillée après un terrible accident

Le troisième volet de la trilogie à succès "Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?" vient de voir son tournage arrêté après un terrible accident qui a coûté la vie à trois membres de l'équipe lors de la soirée du vendredi 23 avril.

Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? : un troisième film en approche

Avec plus de 19 millions d'entrées cumulées, Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ? et sa suite sont des comédies populaires qui fonctionnent. Le pitch présente les parents de la famille Verneuil qui ont la mauvaise surprise de voir leurs quatre filles se mettre en couple avec des copains de différents horizons. L'un est de couleur noire, un autre est juif, un autre vient de Chine et le dernier est originaire d'Algérie. Un choc pour des parents guindés qui pensaient voir débarquer des gendres idéaux de leur classe sociale. Cette rencontre entre des cultures différentes va créer quelques remous.

Compte tenu du succès populaire des deux premiers volets, un troisième est en préparation. Titré Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ?, il se déroulera durant une grande fête organisée pour célébrer les quarante ans de mariage des Verneuil. Le seul hic est que les parents des différents maris seront aussi de la partie.

Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ©Arnaud Borrel/UGC Distribution

La production à l'arrêt après un accident mortel

Le tournage, toujours dirigé par Philippe de Chauveron, est en cours actuellement. Il vient malheureusement d'être arrêté ces dernières heures à cause d'un terrible drame. Dans la soirée du vendredi 23 avril, trois techniciens qui participaient à la production ont trouvé la mort dans un accident de voiture sur la D65. L'équipe avait posé ses valises dans la Vienne pour quelques jours. Les victimes, qui sont âgées de 19, 47 et 49 ans, ont perdu la vie lors d'une collision avec un autre véhicule. Une enquête a été ouverte pour déterminer exactement les causes de l'accident.

D'après les premiers éléments rapportés par Le Parisien, le conducteur de l'autre voiture impliquée s'est déporté sur la voie de gauche pour doubler une autre voiture. C'est à ce moment que le véhicule dans lequel se trouvait les techniciens est arrivé en face. Le choc, décrit comme "particulièrement violent", a envoyé un quatrième technicien à l'hôpital dans un état critique. Quant au chauffeur de l'autre voiture, il a lui aussi été conduit à l'hôpital. Après un tel drame, la production a été mise à l'arrêt pour une durée indéterminée.