Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu 3 : on en sait plus sur l'histoire

"Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu", troisième volet de la série de films français, reste prévu pour le 13 octobre 2021 dans nos salles. En attendant, on dispose de nouvelles informations sur la scénario. Les parents Verneuil seront encore plus au centre de l'attention.

Des nouvelles de Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu 3

Vous reprendriez bien un peu de comédie sur fond de préjugés racistes ? Que ce soit le cas ou pas, un troisième Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu va entrer en production dans les prochains mois. Titré cette fois Qu’est-ce qu’on a tous fait au bon Dieu, le film aura toujours Philippe de Chauveron à sa tête. Le sujet central restera les rapports entre les parents Verneuil et leurs gendres. Mais le concept va être poussé encore plus loin, comme l'explique Le Parisien. Le scénario va raconter comment les quatre filles des Verneuil vont organiser à leurs parents une grande fête pour célébrer leurs quarante ans de mariage. Des noces d'émeraude donc, qui ne vont pas se dérouler comme ils l'attendaient car les parents des maris seront aussi conviés à l'événement.

Un pitch qui ne fait que prolonger tout ce qui a été mis en place avec l'apparition des parents de Charles dans le second épisode. Au tour de Rachid, Chao et David d'introduire ceux qui les ont mis au monde. Le choc des cultures risque d'être intense avec ces familles venues d'Algérie, de Chine et d'Israël. Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu s'appuiera toujours sur des situations cocasses pour parler des clichés.

La même bande revient

Une histoire qui devrait permettre à Christian Clavier et Chantal Lauby de continuer à s'amuser ensemble dans les rôles de Claude et Marie Verneuil. On retrouvera aussi forcément le reste du casting habituel de Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu, que ce soit les filles campées par Frédérique Bel, Julia Piaton, Émilie Caen et Élodie Fontan, ou les maris campés, eux, par Ary Abittan, Medi Sadoun, Frédéric Chau et Noom Diawara. Ce beau monde va se retrouver au printemps prochain pour entamer le tournage. Les prises de vues étaient prévues avant mais la pandémie mondiale a provoqué du changement. Ce n'est pas grave, Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu dispose d'une date de sortie arrêtée au 13 octobre 2021 et elle ne devrait pas bouger.

Un troisième succès au box-office ?

Avec 12,3 millions d'entrées en France, le premier Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu est une vraie réussite populaire qui a rassemblé beaucoup de monde dans les salles. Le beau casting et l'attirance du grand public pour les comédies qui évoquent des sujets de société sont deux des arguments qui expliquent cet engouement. La suite a fait un score moindre, avec 6,7 millions d'entrées sur le territoire français. Un résultat qui reste notable mais il faudra surveiller si le troisième volet continue dans cette dynamique.