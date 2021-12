Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ? : les Verneuil sont de retour dans la bande-annonce

Christian Clavier et Chantal Lauby reviennent pour "Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ?", troisième volet de la saga populaire. La bande-annonce a été dévoilée par UGC. Le film sortira le 2 février prochain.

Ça continue pour Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ?

Après s'être attaqué à l'adaptation de la bande dessinée L'Elève Ducobu (en 2011 puis sa suite en 2012), Philippe de Chauveron a obtenu son plus gros succès en 2014 avec la comédie Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ?. Avec plus de 12 millions d'entrées en France, le film est un carton. Porté par Christian Clavier et Chantal Lauby dans le rôle de deux bourgeois catholiques, le long-métrage s'amuse du racisme de ce vieux couple dont les gendres sont un musulman, un Juif et un Asiatique. Le paroxysme est atteint quand ils voient arriver un quatrième, Claude, qui est noir. Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ? joue ainsi sur les clichés et les préjugés.

Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ? ©UGC

C'est parfois drôle, parfois lourdingue, mais au final le public a adhéré et motivé Philippe de Chauveron à réaliser une suite, Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu ? (2019), qui a attiré plus de 6 millions de spectateurs. Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ? sera donc le troisième volet avec toujours plus de quiproquos entre les différentes familles.

On prend les mêmes et on recommence

En effet, dans ce nouveau film, la famille Verneuil va accueillir toutes les familles de leurs gendres. Déjà agacé de voir les garçons à longueur de journée, Claude va vivre encore plus mal l'arrivée de toutes ces belles-familles - qui viennent évidemment avec leur propre culture et leurs habitudes. La bande-annonce (en une d'article) montre notamment la confrontation à venir entre la famille juive et la famille musulmane.

Côté casting, pas de changement, toute l'équipe est de retour. Outre Christian Clavier et Chantal Lauby, on aura donc Frédérique Bel, Émilie Caen, Élodie Fontan et Alice David dans le rôle des filles. Et Ary Abittan, Medi Sadoun, Frédéric Chau et Noom Diawara dans celui des gendres. Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ? sortira dans les salles le 2 février 2022.