Qui sont les acteurs les mieux payés en 2020 ?

Lors de la publication en 2019 du célèbre classement des acteurs les mieux payés par Forbes, le Rock Dwayne Johnson détenait la première place. En est-il toujours de même en 2020 ? Découvrez qui sont les 10 personnalités du cinéma qui composent cette nouvelle cuvée.

Acteurs les mieux payés de 2020 : un trio de tête 100% action

Il existe des classements pour tout et n'importe quoi. Des subjectifs, qui font entrer en ligne de compte l'avis de chacun, et les objectifs, avec chiffres à l'appui. La liste des acteurs les mieux payés est dans cette seconde catégorie. Dressée annuellement par le magazine Forbes qui s'intéresse à l'économie, elle permet de voir qui cartonne le plus en ce moment. Pour l'édition 2020, pas de chamboulement en tête puisque Dwayne Johnson reste assis sur le trône. Avec 87.5 millions de dollars, il peut garder sa couronne en étant loin devant le second, qui est Ryan Reynolds (71.5 millions de dollars). The Rock confirme qu'il est l'une des grandes personnalités d'Hollywood et une grosse part de ses revenus provient de son deal pour le film Red Notice, qui sortira sur Netflix. Film dans lequel il partage l'affiche avec Ryan Reynolds, justement. Ce dernier a aussi pas mal encaissé avec 6 Underground, toujours sur Netflix.

La plateforme peut également être citée au moment de parler du troisième de ce classement, Mark Wahlberg (58 millions de dollars), à l'affiche de Spenser Confidential. Avec ce trio de tête, on sent que le cinéma d'action paie toujours aussi bien et qu'il reste un genre indéboulonnable. Un constat qui va être applicable pour le cinquième du classement : Vin Diesel (54 millions de dollars). La star de la franchise Fast and Furious n'existe que pour ce type de cinéma que l'on qualifiera d'explosif. Juste devant lui se positionne Ben Affleck (55 millions de dollars), qui s'illustre cette fois davantage dans le drame avec The Way Back.

Du Bollywood en deuxième partie de classement

Pour compléter le classement, on retrouve en sixième position Akshay Kumar, la star de Bollywood qui cumule 48.5 millions de dollars. Lin-Manuel Miranda le suit avec 45.5 millions et vient ensuite le tour de Will Smith. Sa signature pour tourner dans King Richard lui fait du bien et l'aide à grimper à 44.5 millions de dollars. Pour fermer la marche, Adam Sandler prend la neuvième place avec 41 millions de dollars puis la légende Jackie Chan se contente de la dernière place avec 40 millions de dollars.

Pour découvrir le même classement mais au féminin, Forbes a déjà annoncé qu'il faudra attendre le mois prochain. Les paris sont ouverts et on mise une petite pièce sur Scarlett Johansson en pole position.