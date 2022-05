Rain Man : cette scène a été censurée par des compagnies aériennes

En 1989, le réalisateur Barry Levinson met en scène l’un de ses films les plus célèbres : « Rain Man ». Porté par Dustin Hoffman et Tom Cruise, il devient rapidement un petit classique du 7e art. Et un long-métrage qui a fait l'objet d'une censure partielle de compagnies aériennes...

Rain Man : immense classique Aujourd’hui âgé de 80 ans, Barry Levinson est un metteur en scène emblématique de son époque. Avant la sortie de Rain Man en 1989, le cinéaste s’est déjà illustré à travers une demi-dizaine de longs métrages comme Le Meilleur, Le Secret de la Pyramide et surtout l’incroyable Good Morning Vietman, qui lui octroie le respect de ses pairs. Rain Man se place comme l’un de ses plus gros succès. Pour un budget de 25 millions de dollars, le film en rapporte plus de 354 millions au box-office international. Le succès ne s’arrête pas là puisque le film est nommé à 8 reprises aux Oscars, et remporte les statuettes du Meilleur film, du Meilleur réalisateur, du Meilleur acteur pour Dustin Hoffman et du Meilleur scénario original pour Barry Morrow et Ronald Bass. Rain Man ©Metro-Goldwyn-Mayer Rain Man raconte comment Charlie Babbitt (Tom Cruise), homme d'affaires pressé, va devoir partager son quotidien avec Raymond (Dustin Hoffman), son frère autiste, à la mort de leur père. Il se rend à l'institution psychiatrique Wallbrook qui a reçu une somme de trois millions de dollars à la mort de son paternel. Tandis qu'il veut tirer l'affaire au clair, les médecins lui présentent son frère. Une scène du film censurée dans les avions C’est souvent que des œuvres cinématographiques doivent affronter le joug de la censure. Pour une raison ou une autre, des studios, des cinémas et même des pays censurent des œuvres entières ou seulement certaines séquences de certains films. Et Rain Man ne fait pas exception à la règle, même si la censure concernant le film de Barry Levinson est un peu particulière. Rain Man ©Metro-Goldwyn-Mayer En effet, une séquence du film a été censurée pour des raisons de sécurité, par différentes compagnies aériennes qui proposaient le film durant des vols. La scène en question met en exergue une crise d’angoisse de Raymond au moment de prendre l’avion avec son frère Charlie. Le personnage autiste incarné par Dustin Hoffman énumère alors toutes les statistiques qu’il connaît concernant des crashs aériens et les risques d’accident d’avion. Il liste ainsi tous les dangers potentiels qui les attendent lorsqu’ils seront à bord de l’appareil. Pour des raisons évidentes, lorsque Rain Man est diffusé durant des vols, certaines compagnies ont ainsi choisi de couper cette séquence pour éviter d’inquiéter les passagers. Logique.