Raiponce : Disney préparerait un film live action

Disney pourrait chercher à inventer plus de nouvelles histoires mais la firme de Mickey préfère s’appuyer sur ses titres déjà connus pour s’assurer de parler au public. Entre tous les remakes qui s’empilent, « Raiponce » devrait être concerné aussi par un film live !

Quand on s’attarde sur le box-office, et notamment les résultats de 2019, on remarque que Disney ne boxe pas dans la même catégorie que les autres. Entre Marvel, Star Wars, les films d’animation et les remakes des classiques, le studio enchaîne les succès financiers. Et le plus effrayant, dans tout ça, c’est qu’on sent qu’ils n’ont pas à forcer au niveau de la créativité. Pourquoi prendre des risques quand on peut faire autant avec si peu ? Il suffit de voir les résultats des derniers remakes (Aladdin et Le Roi Lion) pour avoir la réponse. D’habitude, Disney tape quand même dans des titres assez anciens, afin que la mise au goût du jour soit flagrante et justifiée. Mais The DisneyInsider pense savoir qu’un film d’animation plus récent pourrait passer par la case live action : Raiponce.

Pourquoi un nouveau Raiponce ?

Sortie en 2010, cette adaptation du conte des frères Grimm narre la rencontre entre un bandit et la princesse Raiponce, enfermée depuis trop longtemps dans une tour. Elle compte sur son nouveau compagnon de galère pour la sortir de cet endroit et ainsi débuter une aventure surprenante. Avec 593,1 millions de dollars au box-office mondial, le film est considéré comme un succès. C’est néanmoins étonnant que le studio opte déjà pour une nouvelle version, qui serait écrite par Ashleigh Powel. Mais comme le note le média américain, rien n’indique encore qu’on puisse parler d’un pur remake du dessin animé. Ce cas de figure serait même assez étonnant parce que celui-ci est encore dans les mémoires et n’est pas si ancien.

Ce nouveau film pourrait tout simplement être une relecture de l’histoire, en allant plus en profondeur dans ce que les frères Grimm avaient imaginé. On doute, en revanche, qu’il s’agisse d’une suite, car le changement créatif serait trop brutal et le public risque de ne pas comprendre le passage de l’animation au live. Pour une fois, Disney a l’opportunité de modifier son approche d’une histoire pour apporter de la nouveauté. Parce que, qu’on se le dise, les habituels remakes sont quasiment le degré zéro de l’inventivité. Pour ce nouveau Raiponce, The DisneyInsider précise qu’il ne devrait pas s’agir d’un titre pour le catalogue Disney+ mais bien d’une sortie dans les salles.

En attendant d’en savoir plus, c’est Mulan qui aura son remake le 25 mars 2020.