Rambo 3 : une légende d'Hollywood devait jouer face à Sylvester Stallone

Les producteurs de "Rambo 3" ont voulu frapper fort en début de production du film en proposant un rôle à un des plus grands acteurs américains de l'histoire : Marlon Brando.

Rambo 3 : troisième sang

Certains acteurs ont eu la chance d'incarner plusieurs personnages iconiques du cinéma. Sylvester Stallone a une place privilégiée sur cette liste. L'Américain est d'abord connu pour son rôle de Rocky Balboa qu'il a lui-même créé et qui a lancé sa carrière. Il a incarné le boxeur de Philadelphie dans huit films. Enfin, le comédien est également le visage de John Rambo, échappé d'un roman de David Morrell.

Le premier Rambo : First Blood est sorti en 1982 et a confirmé Stallone comme star de film d'action. Produit pour 15 millions de dollars, le film en rapporte plus de 125 dans le monde. Sa suite, Rambo 2 : la mission fait encore mieux en 1985 avec 300 millions de recette pour un budget de 44. On envisage donc de produire un troisième épisode. Dans la surenchère totale, Rambo 3 est budgété à 62 millions, ce qui en fait à l'époque le film le plus cher de l'histoire du cinéma. Hélas, le public ne suit pas et le film ne rapporte que 180 millions. Une déception financière par rapport aux attentes. Un résultat qui aurait peut-être pu être différent si le rôle du méchant avait été tenu par un autre acteur plus prestigieux.

Lira bien qui lira le dernier

Il est en effet de coutume de dire que pour faire un bon film, il faut un bon méchant. Celui de Rambo 3 se nomme Alexei Zayzen. Il s'agit d'un colonel russe qui prend un malin plaisir à torturer le pauvre John. Ce dernier va néanmoins, on s'en doute bien, se venger au centuple. Le rôle est interprété par... un Français ! Marc de Jonge est en effet un petit frenchie dont la filmographie compte aussi bien Mon curé chez les nudistes que Empire du soleil.

S'il est divinement pervers face à Stallone, ce dernier aurait pu faire face à un acteur d'un autre calibre : Marlon Brando. Les producteurs de ce troisième Rambo avaient en effet approché la légende pour incarner le colonel. Le producteur du film, Mario Kassar, avait fait parvenir le scénario au légendaire Don Corleone de Le Parrain. Pour lui faciliter (et probablement accélérer) la lecture, il lui avait surligné les scènes dans lesquelles le personnage apparaît. À l'époque, Brando n'a pas joué au cinéma depuis 1980 et La Formule. L'acteur lira bien le scénario de Rambo 3 mais ne donnera pas suite à la proposition. Il est vrai que, quand on a déjà crevé l'écran en jouant un militaire culte dans Apocalypse Now, on a peut-être du mal à se projeter dans un rôle aussi unidimensionnel que celui d'Alexei Zayzen.

Si l'on parle aujourd'hui de ce passage de la vie de Brando, c'est que le scénario original qu'il a tenu entre ses mains et annoté est en vente sur E-bay. Il est toujours disponible pour la somme de 1500$, soit un peu plus de 1270€. Un montant finalement pas si élevé pour un objet qui symbolise un moment de cinéma qui ne s'est hélas jamais fait.

Le dernier volet de la saga, Rambo : Last Blood, est sorti en 2019.