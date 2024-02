Rambo : Sylvester Stallone a déjà choisi son remplaçant et c’est étonnant

John Rambo pourrait un jour revenir à l’écran sous les traits d’un autre acteur que Sylvester Stallone. Si tel était le cas, ce dernier a une idée assez originale pour le comédien qui devrait lui succéder.

Rambo, l’un des rôles cultes de Sylvester Stallone

Avec Rocky Balboa, John Rambo est l’un des deux rôles les plus iconiques de la filmographie de Sylvester Stallone. L’acteur a joué le vétéran de la guerre du Vietnam à cinq reprises. Après l’avoir d’abord incarné dans un premier film sorti en 1982 et devenu culte, il a livré sa dernière prestation en date (qui restera sans doute la dernière) dans la peau de ce personnage dans Last Blood, dévoilé en 2019.

On attend désormais de savoir ce que deviendra John Rambo. Stallone reviendra-t-il dans un nouvel opus ? Un autre acteur le remplacera-t-il dans un préquel ou un remake ? Cette hypothèse a régulièrement été évoquée ces dernières années. Si elle se concrétise bel et bien, de nombreux comédiens devraient se disputer le rôle. Mais, de son côté, Stallone a une idée bien précise pour son éventuel successeur. Et elle devrait en surprendre plus d’un.

Ryan Gosling pour lui succéder ?

Comme le rapporte Screenrant, Stallone a récemment révélé au cours d’une interview que s’il était remplacé par un autre acteur dans le rôle de Rambo, il souhaiterait que cet acteur soit… Ryan Gosling ! Depuis, celui qui est aussi l’interprète de Rocky s’est expliqué sur ce choix sur le plateau de Jimmy Fallon. Il a révélé que c’est tout simplement la passion de Gosling pour le personnage qui était à l’origine de cette décision :

« Je l’ai rencontré dans un restaurant. Et il m’a dit ‘Je suis toujours fasciné par Rambo. J'allais même à l’école déguisé en Rambo, et les gens me chassaient, mais je continuais, et j’allais aussi en vacances en Rambo.’ Il répétait qu’il avait cette affiliation forte avec Rambo. Et je me suis dit ‘C’est intéressant. Si jamais je passe un jour le relais, c’est à lui que je le passerai parce qu’il aime le personnage.’ »

Comme évoqué plus haut, on imagine que ce choix surprendra plus d’un fan de Rambo. Mais Stallone veut visiblement que son successeur ait une vraie affection pour le personnage si une nouvelle version de son histoire voit le jour.

Quel avenir pour le personnage ?

La question est donc de savoir si Rambo reviendra bel et bien sous la forme d’un préquel sur la jeunesse de celui qui est resté traumatisé par la guerre du Vietnam. Ou d’un remake. Pour le moment, l’avenir du personnage reste incertain. Mais il est loin d’être impossible que des producteurs ne tentent de relancer la franchise étant donné son succès. Si tel était le cas, nul doute que le nom de Gosling serait donc l’un de ceux les plus mentionnés pour décrocher le rôle-titre.