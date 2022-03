Rampage - Hors de contrôle : saviez-vous que Dwayne Johnson a appris la langue des signes pour ce film ?

En 2018, Dwayne Johnson est la tête d’affiche de « Rampage : Hors de contrôle », un film catastrophe adapté d’un jeu vidéo. Saviez-vous que le comédien avait appris la langue des signes pour les besoins du film ?

Rampage : une adaptation d’un jeu vidéo méconnu

Réalisé en 2018 par Bard Peyton (l’homme derrière San Andreas et Voyage au centre de la Terre 2 : L’île mystérieuse), Rampage : Hors de contrôle raconte l’histoire de David Okoye, un primatologue qui s’est pris d’affection pour George, un immense gorille albinos. Mais sa vie est chamboulée quand ce dernier se transforme en une créature incontrôlable après une expérience scientifique qui tourne mal.

Rampage : Hors de contrôle ©Warner Bros

Egalement porté par Naomie Harris et Jeffrey Dean Morgan, Rampage est adapté d’un jeu vidéo méconnu du grand public. Rampage est en effet un jeu d’arcade édité en 1986 dans lequel trois créatures géantes dévastent des villes entières. Le long-métrage s’est avéré être un succès avec plus de 428 millions de dollars de recettes au box-office pour un budget de 120 millions.

L’apprentissage de la langue des signes

Pour les besoins du film, les comédiens Dwayne Johnson et Jason Liles ont appris le langage des signes. Jason Liles est l’acteur qui incarne le singe George en motion capture. En effet, les deux personnages communiquent par le langage des signes. Et pour que ce duo soit imbattable dans ce domaine, la production a fait appel à Paul Kelly, un expert sur la question. Ce dernier a donc permis aux deux acteurs de se familiariser avec la langue des signes et d’être capable de connaître les signes nécessaires à leurs rôles respectifs.

Rampage : Hors de contrôle ©Warner Bros

Cependant, le langage des signes des primates est évidemment différent de celui des Hommes. Paul Kelly a donc fait appel à Terry Notary, expert en langage des signes pour primates. Le langage des signes est souvent simplifié chez les gorilles. Pour s’accorder à leurs capacités animales, les deux spécialistes ont été obligés d’inventer certains mots, et surtout de simplifier la langue des signes classique. En effet, pour certains mots employés dans le film, comme "braconnier", Paul Kelly a été obligé d’improviser, en prenant des synonymes comme chasseur par exemple. Ainsi, grâce à Rampage, Dwayne Johnson se sera essayé aux langages des signes, un exercice passionnant et qui peut s’avérer très utile dans la vie de tous les jours.