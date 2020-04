Ratatouille : on a trouvé le sosie humain parfait d'Anton Ego

Les gens aiment trouver des ressemblances et la dernière en date est effectivement frappante. Un jeune homme a mis en ligne une vidéo qui vaut le détour sur TikTok. Il y révèle à son père que des gens trouvent qu'il ressemble à Anton Ego et décide de le mettre en situation.

Paru en 2008, Ratatouille, réalisé par Brad Bird, est considéré comme une pépite dans le milieu de l'animation. Dans cette ode à la gastronomie française, on suit les aventures de Rémy, un jeune rat qui rêve de devenir un grand chef français. Le petit héros est prêt à tout pour vivre sa passion de la cuisine... Et le fait de vivre dans les égouts du restaurant ultra coté de la star des fourneaux, Auguste Gusteau, va lui en donner les moyens ! Mais Rémy devra braver de terribles pièges et de grands dangers pour accéder au monde qui le fait tant rêver.

Cauchemar en cuisine

Pour les moins familiers de l'intrigue, Anton Ego représente sûrement la pire crainte des chefs français, en sa qualité de « pape » de la critique gastronomique. Dégingandé, blafard, on lui doit le decrescendo survenu dans le restaurant étoilé Chez Gusteau. Sa vision de ce que doit être la cuisine est... Particulière. Si l'on en croit Ego, cette discipline est affaire d'artistes, d'experts : le premier venu ne doit pas être encouragé à exercer dans un grand restaurant !

Fort d'un ego surdimensionné, Anton Ego est bien vite devenu l'un des méchants cultes de Disney. C'est Peter O'Toole, monstre sacré du cinéma, qui le double dans la version originale de l'oeuvre. Ego est d'ailleurs le seul personnage auquel l'acteur irlandais a accepté de prêter sa voix.

Origines méconnues

La création d'Anton Ego demeure bien mystérieuse. Plusieurs sources reviennent toutefois régulièrement : le vampire Nosferatu, l'ancien Premier ministre italien Gilio Andreotti ou encore l'acteur français Louis Jouvet. A moins que ce ne soit ce monsieur repéré sur TikTok ! De fil en aiguille, malgré des protestations (pour la forme ?), le père de famille se transforme petit à petit. On vous laisse la surprise du résultat final avec la vidéo ci-dessous.

Alors, que pensez-vous du résultat ? Convaincus ?