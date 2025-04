Ravage : nouvelle bande-annonce ultra violente pour le film Netflix avec Tom Hardy

Alors que "Ravage" sortira à la fin du mois, le film de Gareth Evans s’offre de nouvelles images, ponctuées de séquences d’action qui s’annoncent visuellement impressionnantes.

Tom Hardy et Gareth Evans réunis pour un film d’action qui s’annonce intense

L’association entre Tom Hardy et Gareth Evans risque de faire des étincelles. Le premier est à l’affiche du nouveau film du second, Ravage. Sept ans après son dernier long-métrage, le thriller horrifique Le Bon Apôtre, le cinéaste gallois est ainsi de retour au film d’action. Un genre dans lequel il s’est bâti une réputation très solide grâce à son incroyable diptyque The Raid et The Raid 2.

Dans Ravage, Tom Hardy incarne Walker, un policier en disgrâce. Lorsqu’il est appelé sur une scène de crime, il se retrouve rapidement plongé dans une affaire de grande ampleur. Alors qu’il doit sauver le fils d’un puissant politicien, il va également s’attaquer à la corruption qui ronge la ville, et à une conspiration.

Les affrontements sanglants s’enchainent dans les nouvelles images de Ravage

Ravage sera à voir sur Netflix. En février dernier, le service de streaming a dévoilé une première bande-annonce du film, dans laquelle Tom Hardy nous faisait admirer ses prouesses au combat. Et dans les nouvelles images du long-métrage, l’acteur britannique se retrouve encore au centre de plusieurs scènes d’affrontement.

Avec son nouveau film, Gareth Evans devrait ainsi nous offrir de nouvelles séquences d’action spectaculaires et sanglantes. La fin du trailer est particulièrement impressionnante, avec des scènes de combat ultra-violentes qui s’enchainent à un rythme effréné.

Le film dévoilé dans un peu plus de deux semaines

Ce nouveau trailer en dévoile aussi un peu plus sur l’intrigue de Ravage. Le politicien joué par Forest Whittaker fait chanter Walker en le menaçant de révéler de sombres secrets sur son passé s’il ne sauve pas son fils. Ce dernier est accusé d’avoir tué des membres d’un puissant gang. Le policier le prend alors sous sa protection face aux tueurs lancés à sa poursuite.

Côté casting, Tom Hardy et Forest Whittaker sont donc à l’affiche de Ravage. C’est aussi le cas de Jessie Mei Li, révélée par son rôle d’Alina Starkov dans Shadow and Bone. Timothy Olyphant, Luis Guzmán et Justin Cornwell font aussi partie de la distribution.

Ravage sortira dans un peu plus de deux semaines. Il sera mis en ligne sur Netflix le vendredi 25 avril.