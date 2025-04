Ravage sur Netflix : le réalisateur se confie sur cette scène folle

Avec "Ravage", Gareth Evans signe un nouveau film chargé en scènes d’actions frappantes. Mais selon le scénariste et réalisateur, une scène en particulier symbolise son long-métrage.

Gareth Evans frappe encore fort avec Ravage

Netflix a récemment mis en ligne un nouveau film d’action choc scénarisé et réalisé par un maitre du genre. À savoir le nouveau long-métrage de Gareth Evans, le cinéaste derrière The Raid et The Raid 2. Pour Ravage, le Gallois a cette fois dirigé Tom Hardy.

Dans Ravage, le comédien incarne un policier du nom de Walker. Il devient un jour forcé de se plonger dans le monde la clandestinité criminelle afin de sauver le fils d’un politicien menacé par les membres d’un gang. Mais Walker va bientôt découvrir qu’il s’est embarqué dans une affaire de grande ampleur.

L’attaque de la voiture, « l’essence même du film »

Ravage contient plusieurs scènes démentes. Mais pour le réalisateur du film, une certaine séquence se démarque des autres. Il s’agit de celle située à environ la moitié du long-métrage, lorsque la voiture du personnage joué par Forest Whittaker se fait attaquer par des assassins. Dans les colonnes de Première, le cinéaste explique que selon lui, cette scène est « l’essence même du film », et la décrit comme « une déclaration d’intention ». Pour la réaliser, il a même rassemblé ses connaissances apprises de deux grands cinéastes :

En plein embouteillage de Noël, des types débarquent sur des motos avec des fusils à pompe et braquent la bagnole de Forrest Whittaker. Ça dit tout du niveau de menace que représente le personnage de la Mère. J’ai mis dans ces cinq minutes tout ce que j'ai appris de Peckinpah et John Woo. Pour une bonne scène d’action, il faut un bon setting, bien exposé, et un bon méchant.

Justement, la méchante dans cette scène est la tueuse à moto qui vient frapper à la vitre de la voiture, incarnée par Michelle Waterson. Or, Gareth Evans estime que même si elle ne prononce pas un seul mot, elle « déborde de l’écran ».

Le film cartonne sur Netflix

Gareth Evans a aussi choisi de faire reculer la caméra au moment où ce personnage frappe à la vitre, afin de dévoiler de façon marquante le fusil à pompes qu’elle manie. Selon lui, il s’agit d’un « hommage au cinéma héroïque de Hong Kong ». Il avoue plus précisément que le moment où elle monte sur la voiture est « repris de l’ouverture de Dead or Alive ». Ainsi, le cinéaste estime que ce moment en dit long sur son attrait pour les films d’action :

Cette séquence, c’est la cristallisation de mon amour pour ce genre.

Et cela porte ses fruits. Car avec Ravage, Gareth Evans est en train de conquérir les abonnés Netflix. Comme on pouvait le prévoir, le succès de son film ne s’est pas fait attendre. Le site spécialisé FlixPatrol montre que le long-métrage porté par Tom Hardy est actuellement en tête des films les plus vus sur Netflix.