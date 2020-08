Raya et le dernier dragon : Disney dévoile la première image de son nouveau film d’animation

Le 31 mars prochain sort le nouveau film d'animation de Disney intitulé "Raya et le Dernier Dragon". Co-réalisé par Don Hall, a qui l'on doit "Les Nouveaux héros", ce film promet d'être une aventure riche en rebondissements, en action et en émotion.

Raya : une guerrière solitaire en quête d'aventures

Attendu pour le 31 mars 2021, Raya et le dernier dragon est réalisé par Don Hall et Carlos López Estrada. Ce film introduira une nouvelle héroïne qui, par les premiers visuels, semble vouloir en découdre. Kumandra est un royaume fictif qui, jadis, était peuplé de dragons qui représentaient une menace bien trop importantes pour les Druuns, une civilisations de monstres n'ayant visiblement pas que de bonnes intentions. Un demi-millénaire plus tard, Raya n'a qu'un objectif : retrouver le dernier dragon dans le but d'affronter les Druuns afin que justice soit rendue.

Raya et le dernier dragon est donc le genre de film que nous voudrions avoir plus dans nos salles. Un film qui montre la gente féminine forte, indépendante, qui n'a besoin de rien ni personne pour réussir, comme c'est le cas dans la vie de tous les jours. Cette vision sera donc incarnée par la guerrière au cinéma, qui se dévoile avec une première image à découvrir ci-dessous :

Avec Raya portant sa flamberge et son couvre-chef, on ressent cette influence asiatique qui semble se dégager de l'ambiance du film. Un paysage aux allures féeriques, une créature semblable à un tatou géant, une esthétique à couper le souffle, tous les ingrédients sont là pour nous en mettre plein la vue.

Comme un air de "déjà vu" ?

Don Hall, qui réalise le film, est coutumier du fait d'utiliser des personnages féminins dans le but de montrer leur force et leur puissance. En effet, le réalisateur est à l'origine du film Les Nouveaux héros (pour lequel il a reçu l'Oscar du meilleur film d'animation en 2015) dans lequel des personnages comme GoGo Tomago ou encore Honey Lemon sont à l'honneur.

Egalement, si dans Raya, les dragons seront mis à l'honneur, ce n'est pas sans rappeler une licence phare d'un studio d'animation concurrent aux studios aux grandes oreilles. En effet, Dreamworks est à l'origine des films Dragons qui sont en lien direct avec la protection d'une espèce que l'on pense agressive et néfaste pour sa survie alors qu'en réalité c'est tout le contraire.

Raya et le dernier dragon devrait faire en sorte de s'affranchir de ce qui a déjà été réalisé en gardant les codes de ce qui fait l'âme d'un film d'aventure de Disney. Nous aurons la réponse dans nos salles françaises le 31 mars 2021.