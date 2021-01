Raya et le dernier dragon : la créature fantastique se dévoile dans la nouvelle bande-annonce

Disney a dévoilé une nouvelle bande-annonce magique de "Raya et le dernier dragon", son prochain film d'animation que l'on devrait découvrir en mars.

Raya et le dernier dragon : le seul espoir des hommes

Raya et le Dernier Dragon est le prochain film d'animation des studios Disney. Il est co-réalisé par Carlos López Estrada (Blindspotting), Don Hall (Les Nouveaux Héros), Paul Briggs (Zootopie) et John Ripa.

Ce film d'animation se déroule dans le monde imaginaire de Kumandra. 500 ans avant les événements décrits dans le film, les humains et les dragons vivaient en harmonie. Et puis, le monde étant attaqué par des forces maléfiques, les créatures magiques se sont sacrifiées pour sauver les hommes. Pourtant, cette même menace est aujourd’hui revenue et les humains, en conflit et divisés, ne pourront pas la repousser.

Raya et le dernier dragon ©Walt Disney Studios

Le dernier espoir se trouve entre les mains de la jeune Raya, combattante aguerrie, qui va se donner comme mission de retrouver le légendaire dernier dragon. Une tâche compliquée pour laquelle elle va avoir besoin de nombreux soutiens.

Ce nouveau long-métrage à l'animation fulgurante et l'ambiance ensorceleuse nous dévoile de nouvelles images très prometteuses.

L'aventure, c'est l'aventure !

La nouvelle-bande-annonce de Raya et le dernier dragon nous en dit plus sur l'univers dans lequel la jeune Raya va évoluer. On la découvre adolescente, dans une ville portuaire plongée dans une nuit qu'illuminent 1000 lampions. L'influence de l'Asie est toujours aussi forte et du plus bel effet tant les effets de lumières sont bien rendus. Raya prévient tout le monde sur le fait de ne faire confiance à personne. Elle est pourtant la première à se faire avoir lorsqu'elle prend dans ses bras un bébé tout mignon et sans défense qui semble égaré... et se révèle être un voleur ! Il fait en effet diversion afin que ses simiesques complices détroussent la monture de Raya. La petite fille s'échappe enfin, dévoilant une maîtrise totale des arts martiaux ! On comprend cependant rapidement que Raya a rattrapé la joyeuse troupe de voleurs qui vont devenir ses alliés dans sa quête.

Raya et le dernier dragon ©Walt Disney Studios

Cette quête justement, l'héroïne nous en dit plus, nous dévoilant que son monde est en guerre depuis aussi longtemps qu'elle se souvient. Il y a plusieurs territoires menés par différentes tribus que l'on nous présente dans une scène de rassemblement que l'on croirait issue de Black Panther.

Raya et le dernier dragon ©Walt Disney Studios

Chacune vient d'un coin différent de Kumundra. Le père de Raya a pourtant la réponse pour restaurer la paix : il faut retrouver le dernier dragon !

Mais la tâche n'est pas facile et, après 6 ans de recherche, la jeune fille ne l'a toujours pas trouvé. Elle va recevoir l'aide de Tong, un gentil géant, Boun, un garçon malin de 10 ans ainsi que du bébé sus-cité qui s'appelle Little Noi.

Un dragon pour deux

Le groupe de Raya n'est néanmoins pas le seul à rechercher la créature légendaire. Nous découvrons enfin dans la bande-annonce la rivale de Raya, une jeune femme décidée du nom de Namaari. Elle aussi veut découvrir le dragon, mais dans un but de domination et non de paix. Enfin, il est l'heure pour nous de rencontrer le dragon de toutes les attentions. Surprise, il peut prendre une apparence humaine et se fait alors appeler Sisu. Il confie également qu'il n'est pas non plus l'assurance tous risques des dragons, mais plutôt une calamité.

Raya et le dernier dragon ©Walt Disney Studios

La bande-annonce de Raya et le dernier dragon se termine sur de nombreuses scènes d'action qui promettent un film palpitant et magique. Une date est enfin annoncée pour le 5 mars aux États-Unis. Cette sortie se fera en simultané au cinéma et sur Disney +. Pour le découvrir sur le service de streaming, il faudra néanmoins s'acquitter d'un supplément.

Quant au destin du film en France, il est toujours en suspens. La situation sanitaire décidera pour lui.