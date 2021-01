Raya et le Dernier Dragon : nouveaux visuels pour le prochain film Disney

Prochaine production de Disney, "Raya et le Dernier Dragon" se dévoile encore un peu plus avec deux nouvelles images mettant en scène Raya en plein combat ainsi que d'autres personnages du film.

Qu'est-ce que "Raya et le Dernier Dragon" ?

Prévu pour le 5 mars 2021 aux États-Unis, Raya et le Dernier Dragon n'est autre que le prochain film de Walt Disney Animation Studios. Il est réalisé par Carlos López Estrada, réalisateur de Blindspotting en 2018, et Don Hall, à qui l'on doit Les Nouveaux Héros, lauréat de l'Oscar du meilleur film d'animation en 2015.

Raya est une guerrière vivant dans le monde fictif de Kumandra, un monde où les dragons vivaient en harmonie avec les humains, il y a de cela plusieurs milliers d'années. En effet, les Druuns, une espèce de monstres mal intentionnés, s'est débrouillée pour rayer la présence des dragons sur la planète. Seulement, Raya va partir en quête de retrouver le dernier dragon afin d'affronter les Druuns afin que la paix reviennent sur Kumandra.

Raya et le Dernier Dragon ©Walt Disney Animation Studios

Ce film s'est beaucoup calqué sur la culture asiatique. En effet, ce monde irréel qu'est Kumandra est principalement inspiré des traditions et des légendes des pays du sud-est de l'Asie, tels que l'Indonésie, la Thaïlande ou encore le Vietnam. Par exemple, le premier élément attestant d'une référence à cette zone du continent est le personnage de Tuk Tuk. Ce personnage n'est autre que l'animal de compagnie et acolyte de Raya, décrit comme "sa fidèle monture". En effet, le nom de cette sorte de cloporte géant n'a pas été choisi au hasard puisqu'un tuk-tuk est un pousse-pousse - et donc un moyen de transport - utilisé en Thaïlande.

De toutes nouvelles images

Avec un premier teaser trailer sorti le 21 octobre dernier, Raya et le Dernier Dragon se dévoilait encore un peu plus avec de toutes nouvelles images durant le Disney Investor Day. Aujourd'hui, ce sont Entertainment Weekly et Total Film qui permettent aux lecteurs d'avoir deux nouveaux visuels de Raya et des personnages secondaires, tels que Noi et les Ongis.

Raya et le Dernier Dragon ©Walt Disney Animation Studios

Sur cette première photo, on découvre le personnage de Raya, qui semble être en plein combat, tenant de sa main droite une épée bien particulière. En effet, son arme est un kriss, une épée légèrement ondulée, d'origine indonésienne. Selon les légendes, elle aurait des pouvoirs magiques. Les chances sont fortes pour que cette arme ait des aptitudes particulières, par rapport à ces mythes. De plus, la connexion aux dragons est d'autant plus marquée, grâce aux deux têtes de dragons présentes sur le manche du kriss.

Raya et le Dernier Dragon ©Walt Disney Animation Studios

Cette seconde image nous montre le personnage de Noi, accompagnée de ses créatures, appelées les Ongis. Cette petite fille au caractère bien trempé, faisant face à Raya avec conviction sur la photo, est un personnage qui, grâce à un jeu de rue, arnaque les passants. Nul doute que le personnage de Noi sera l'une des touches les plus mignonnes du film au même titre que Tuk Tuk, compagnon de Raya.

Raya et le Dernier Dragon sortira sur Disney+ en Premier Access et simultanément dans les salles obscures américaines le 5 mars 2021. Cependant, il faudra s'armer de patience pour la France, pour une date de sortie qu'on devrait connaître prochainement