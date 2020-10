Raya et le dernier dragon : première bande-annonce pour le prochain Disney

Une héroïne et des dragons, ce sont les deux principaux arguments de "Raya et le dernier dragon", nouveau film d'animation de l'écurie Disney. Toujours attendu pour le 31 mars 2021, il se laisse approcher dans une première bande-annonce convaincante.

Accueillons Raya, nouvelle héroïne Disney

Quand la place n'est pas prise par les productions Pixar, Disney lance d'autres films d'animation originaux. L'année passée, c'est La Reine des neiges 2 qui était sorti. Une autre héroïne sera au cœur de Raya et le dernier dragon. L'histoire se déroule dans le royaume imaginaire de Kumandra. Il y a longtemps dans le passé, les humains et les dragons vivaient ensemble. Quand les Drunns, des monstres, ont menacé les hommes, les dragons ont décidé de se sacrifier pour les sauver. Des siècles après, les Drunns sont de retour et la jeune Raya va devoir se lancer dans un voyage périlleux pour trouver le dernier dragon. C'est avec lui qu'elle peut sauver son monde et réunir les peuples qui se sont divisés. Le chemin, évidemment, va lui permettre de se découvrir intimement et d'assumer son statut de guerrière. On pourrait parler de princesse, mais Raya est une battante, qui aime manier l'épée et n'a pas peur de se mettre en danger. Un profil moderne, dans l'air du temps.

Une ambiance magnifique

Cette réalisation de Don Hall et Carlos López Estrada va se dérouler dans une ambiance asiatique, avec Kelly Marie Tran qui sera derrière la voix de Raya (pour la VO). L'actrice, découverte dans la dernière trilogie Star Wars, est passée à autre chose. Pour le dragon, c'est Awkwafina qui lui prêtera sa voix. Cette ambiance asiatique est assez peu exploitée dans le cinéma d'animation américain. La figure du dragon, tournée de manière positive, se rapproche de ce qu'on a vu dans une certaine trilogie Dreamworks...

La première bande-annonce vient de sortir avec la mise en avant d'une longue séquence pendant la majeure partie du temps. Raya, accompagnée par son animal qui lui sert de sidekick et de monture, déjoue des pièges, jusqu'à arriver dans une pièce où est gardée la pierre du dragon. Un sanctuaire qui a besoin d'un gardien, et Raya aimerait que ce soit elle. En dehors d'éléments sur le scénario, le film tape à l'œil avec une très belle direction artistique.

Nous verrons si Disney tient la date du 31 mars 2021 et, surtout, si la sortie aura lieu finalement sur grand écran. Les récents revirement pour Soul et Mulan, ainsi que l'annonce du changement de stratégie de la firme pour exploiter le petit écran, laissent craindre que Raya et le dernier dragon sorte sur Disney+.