Razzie Awards 2021 : découvrez le palmarès des pires films de l'année

Comme chaque année les Razzie Awards viennent récompenser les pires films de l'année passée. Quelques jours avant les Oscars, cette cérémonie alternative récompense le pire du cinéma américain. Voici le palmarès de cette année 2021.

Les Razzie Awards

Cette cérémonie taquine est une parodie des Oscars créée en 1981 par John J.B. Wilson. Le but est de prendre à contre-pied les cérémonies habituelles en récompensant non pas le meilleur, mais le pire du cinéma américain. Les votants sont les membres de la Golden Raspberry Award Foundation. Traditionnellement, les nominations aux Razzie Awards sont dévoilées un jour avant celles des Oscars, et il en va de même pour les récompenses. Un moyen également de rappeler aux stars hollywoodiennes leurs faiblesses et leurs mauvais choix de carrière. Généralement, les artistes ne viennent pas récupérer leurs prix, sauf exceptions. C'était par exemple le cas de Halle Berry qui était venue chercher son Razzie de la pire actrice dans Catwoman.

Le Voyage du Dr Dolittle ©Universal Pictures

Et les gagnants des Razzie Awards 2021 viennent d'être dévoilés, quelques heures avant la Cérémonie des Oscars. Les 1 097 membres des Razzie ont donc voté pour les pires films américains de l'année. Une cérémonie dominée par les victoires (ou plutôt les défaites) de Absolute Proof et Music. À noter également les victoires du politicien Rudi Giuliani, piégé par Sacha Baron Cohen dans Borat 2. Une manière pour les Razzie Awards de se moquer des personnalités conservatrices, et de perpétrer le message du comédien. Il faut également souligner les nominations de Robert Downey Jr et d'Adam Sandler dans la catégorie pire acteur. Côté film, le reste des nominations portait sur 365 jours, Le Voyage du Dr Dolittle, Nightmare Island et Music. Voici la liste des films primés aux Razzie Awards 2021 :

Les grands perdants

Pire film : Absolute Proof

Pire acteur : Mike Lindell pour Absolute Proof

Pire actrice : Kate Hudson pour Music

Pire actrice dans un second rôle : Maddie Ziegler pour Music

Pire acteur dans un second rôle : Rudy Giuliani pour Borat 2

Pire duo à l'écran : Maria Bakalova et Rudy Giuliani pour Borat 2

Pire réalisateur : Sia pour Music

Pire scénario : 365 jours

Pire remake ou suite : Le Voyage du Dr Dolittle