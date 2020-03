Razzie Awards : Cats et John Travolta "distingués"

C’était hier qu’étaient décernés les Razzie Awards, qui "récompensent" les pires films et performances d’acteurs, musiciens, scénaristes et réalisateurs de l’année au cinéma. La parodie des Oscars se tient chaque année depuis 1981, et 2020 n’a pas dérogé à la règle.

Comme on pouvait s’y attendre, c’est le remake de la comédie musicale Cats qui a reçu le plus de trophées. Malgré un impressionnant casting, le film de Tom Hooper s’était en effet fait dézinguer à la fois par la presse et le public à sa sortie le jour de Noël 2019.

Le remake de la comédie musicale d’Andrew Lloyd Webber a remporté le prix du pire film de l’année, ainsi que plusieurs autres "récompenses". Tom Hooper s’est vu décerner le prix de pire réalisateur ainsi que celui du pire scénario, qu’il a partagé avec son co-scénariste, Lee Hall. Hooper s’est ainsi distingué en devenant membre du cercle fermé de ceux ayant reçu à la fois un Razzie et un Oscar, comme Brad Pitt ou Halle Berry.

Du côté des acteurs, Rebel Wilson et James Corden ont tous deux reçus le prix de pire actrice et acteur dans un second rôle pour leur performance en tant que Jenny Tacherousse et Bustopher Jones dans la comédie musicale. La pire combinaison à l’écran a aussi été décernée à "n’importe quelle boule de poils mi-féline/mi-humaine" du film, qui comptait dans ses rangs des acteurs comme Judi Dench, Ian McKellen, Idris Elba ou Ray Winstone.

Travolta tire son épingle du jeu malgré la razzia de Cats

De manière assez originale, John Travolta a lui décroché le prix du pire acteur pour ses performances dans deux films différents. Ce sont ses performances en tant qu’obsédé par une star de cinéma dans The Fanatic et en conducteur de voitures de course dans La victoire dans le sang qui lui ont valu la "distinction". Pour le penchant féminin du prix, c’est Hilary Duff qui a été élue pire actrice pour son rôle dans The Haunting of Sharon Tate.

Le seul prix encourageant de la soirée a été décerné à Eddie Murphy. Après avoir reçu le trophée de pire acteur en 2007 pour Norbit, qui avait aussi été élu pire film de l’année, le comédien a cette fois été choisi pour remporter le Redeemer Award, qui récompense la grosse performance d’un acteur ayant précédemment gagné un Razzie. C’est son rôle dans Dolemite Is My Name, dans lequel Murphy incarnait Rudy Ray Moore, qui lui a valu la distinction.