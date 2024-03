Avant Reacher, Alan Ritchson a raté des rôles très importants

Si aujourd’hui le colosse est la tête d’affiche de "Reacher" sur Prime Video, il est d’abord passé par de nombreux refus au cinéma. D’un film de super-héros à un blockbuster pour adolescents, certains de ces rôles auraient pu faire d’Alan Ritchson une star à Hollywood.

Un succès retentissant pour la série Reacher

Après deux adaptations au cinéma portées par Tom Cruise, les romans de Lee Child connaissent un regain d’intérêt. Depuis 2022, année de son lancement, la série Reacher cartonne sur Prime Video. La première saison a rencontré un succès monstre puisqu’elle a cumulé plus d’un milliard de minutes de visionnage sur la plateforme.

Reacher (Alan Ritchson) - Reacher ©Prime Video

Outre l’action et les scènes de combat, Reacher doit également son succès au charisme d’Alan Ritchson, son acteur principal. Un rôle qui l’a mené sur le devant de la scène. Aujourd’hui, celui que l’on a dernièrement vu dans Fast and Furious 10 connaît une belle ascension. Mais ce ne fut pas toujours le cas.

En effet, la carrière d’Alan Ritchson aurait pu décoller il y a plus de dix ans s’il n’était pas passé à côté de rôles très importants à Hollywood.

Des rôles manqués dans Hunger Games et Thor

Les fans voient aujourd'hui Alan Ritchson comme un prétendant sérieux dans la peau d'un super-héros. Notamment dans celle de Batman pour le nouveau DC Universe de James Gunn. Pourtant, il y a 13 ans, c’est le rôle de Thor qu’il a perdu au profit de Chris Hemsworth.

Dans les colonnes de Men’s Health, relayé par Deadline, Alan Ritchson raconte son audition ratée pour Kenneth Branagh : "Je ne l'ai pas prise au sérieux. Je me disais : "Ils me donneront le rôle si je ressemble au gars, personne ne se soucie vraiment du talent d’acteur"". Résultat, le rôle lui passe sous le nez. Les directeurs du casting diront même à son équipe qu’il n’avait pas montré qu’il avait "le talent" pour jouer Thor.

Deux ans plus tard, c’est pour le rôle de Finnick Odair dans Hunger Games : L’Embrasement qu’Alan Ritchson tente sa chance. Mais là encore, l’acteur perd le rôle face à Sam Claflin. On dira à Alan Ritchson, alors âgé de 30 ans, qu’il est trop vieux pour jouer le personnage, et qu’il ne percera jamais dans l’industrie. Néanmoins, on peut tout de même apercevoir le futur Jack Reacher dans le film, puisqu’il y interprète Gloss, l’un des candidats du jeu.

En attendant son retour dans la troisième saison de Reacher, prévue cette année, Alan Ritchson cartonne au box-office américain dans Ordinary Angels au côté d’Hilary Swank.