Ready Player One sur le point de devenir réalité : cette annonce folle qui fait parler

Ready Player One, le film de science-fiction de Steven Spielberg basé sur le roman à succès d'Ernest Cline, est en passe de devenir une expérience de métavers immersive bien réelle.

Ready Player One va devenir réalité (ou presque)

Sorti en 2018, Ready Player One de Steven Spielberg a captivé le public avec sa vision d'un futur dystopique où les individus s'évadent dans un métavers virtuel nommé l'OASIS pour échapper à la morosité d'un monde au bord du chaos. Le film, adapté du roman éponyme d'Ernest Cline, est devenu un phénomène culturel, mélangeant des éléments de nostalgie des années 80, des références à la culture populaire et une technologie futuriste.

Pour rappel, l'intrigue du film suit l'histoire de Wade Watts, un adolescent vivant dans un futur dystopique en 2045, où la population, accablée par diverses crises, trouve refuge dans l'OASIS, un métavers virtuel immense et immersif. Créé par le génie excentrique James Halliday, l'OASIS est un univers où tout est possible, offrant à ses utilisateurs une évasion de la réalité morne et désolée.

À la mort de Halliday, une compétition est lancée : celui qui découvrira un "œuf de Pâques" caché dans l'OASIS héritera de sa fortune colossale et du contrôle total de cet univers virtuel. Wade, sous son avatar Parzival, se lance dans cette quête, affrontant des énigmes complexes et des défis inspirés de la culture pop des années 1980, passion de Halliday.

Aujourd'hui, on apprend (via Variety) que le monde virtuel de l'OASIS est sur le point de devenir une réalité concrète. En effet, Futureverse, une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle, et le metavers, en collaboration avec Warner Bros Discovery, a annoncé la création de Readyverse Studios, une initiative visant à transformer l'univers de Ready Player One en une expérience de métavers réelle.

"Le futur est arrivé plus rapidement que je ne l'imaginais"

Dirigé par Ernest Cline et le producteur du film Dan Farah, ce projet promet de recréer l'expérience immersive et multiverselle du film et du roman. Avec les progrès fulgurants de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies, l'univers de Ready Player One ne semble désormais plus si lointain de notre réalité.

À ce sujet, Ernest Cline a déclaré :

Le futur est arrivé encore plus rapidement que je ne l'imaginais. Avec Readyverse Studios, nous avons l'opportunité d'exploiter la technologie révolutionnaire que Futureverse a développée pendant plusieurs années pour donner vie à la meilleure version possible du métavers. Je suis confiant qu'avec cette équipe, nous avons les esprits les plus brillants et les cœurs les plus grands pour nous mener dans le prochain chapitre de notre avenir collectif... un avenir qui rendrait Wade Watts et James Halliday fiers.

Le métavers de Ready Player One est prévu pour un lancement en 2024 et s'alignera sur les principes du métavers ouvert. Cette expérience multi-mondes et multi-propriétés intellectuelles vise à offrir une plateforme de divertissement et d'interaction sociale révolutionnaire. À l'heure actuelle, nous ne savons pas encore sur quelle plateforme virtuelle ce métavers sera accessible.

Avec un box-office mondial de 583 millions de dollars, le film a prouvé son impact culturel et son attrait universel. Nul doute que cette expérience de métavers intriguera tous les fans du film et du roman.