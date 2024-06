Près de 15 ans ans après sa sortie, ce film de SF avec Hugh Jackman crée la surprise sur Netflix

Sorti en 2011, le blockbuster de science-fiction "Real Steel" de Shawn Levy avec Hugh Jackman s'impose sur Netflix en France et dans le monde près de quinze ans après sa sortie au cinéma

Real Steel connaît une seconde vie sur Netflix

Sorti en 2011, Real Steel est un film de science-fiction réalisé par Shawn Levy. Adapté d'une nouvelle de Richard Matheson intitulée "Steel", l'histoire se déroule en 2020, dans un monde où la boxe humaine a été supplantée par des combats de robots. Charlie Kenton (Hugh Jackman) est un ancien boxeur devenu promoteur de combats de robots, mais sa carrière est en déclin.

Endetté et à court d'options, il se retrouve avec la garde de son fils Max (Dakota Goyo), un garçon qu'il connaît à peine. Ensemble, ils découvrent un vieux robot de combat abandonné nommé Atom et décident de le remettre en état. Contre toute attente, Atom commence à gagner des combats et à gravir les échelons. Une nouvelle vie s'offre à Charlie.

Près de quinze ans après sa sortie, Real Steel connaît une seconde vie sur Netflix dans le monde. En France, le film est actuellement à la sixième place du Top 10. Par ailleurs, comme l'a fait remarquer Screen Rant, le film de Shawn Levy s'est imposé à la huitième place des films les plus visionnés dans le monde la semaine du 3 juin, avec près de sept millions d'heures visionnées. En novembre 2023, le long-métrage s'était également imposé dans le Top 10 de Netflix aux États-Unis.

Est-ce que Real Steel a été un succès au box-office ?

Real Steel a fait ses débuts au box-office nord-américain le 7 octobre 2011. Lors de son premier week-end, le film a rapporté environ 27,3 millions de dollars, se plaçant en tête du box-office. Globalement, le film a engrangé plus de 85 millions de dollars aux États-Unis, et environ 213 millions de dollars à l'international, pour un total mondial de plus de 299 millions de dollars. Avec un budget de production estimé à 110 millions de dollars, Real Steel a été considéré comme un succès, puisqu'il a rapporté plus de deux fois son budget de production.

En France, le film avait dépassé le million de spectateurs lors de sa sortie en 2011.