"Un abruti fini" : Rebecca Ferguson n'a plus jamais travaillé avec cette personne

Rebecca Ferguson révèle avoir eu une très mauvaise expérience avec une co-star sur un plateau de tournage. Elle ne s'est pas laissée faire malgré le statut important de cet acteur ou cette actrice.

Rebecca Ferguson a vécu une très mauvaise expérience

Rebecca Ferguson a été révélée au grand public grâce à la saga Mission Impossible dans laquelle elle interprète Ilsa Faust depuis 2015. Un personnage très apprécié des fans, revenu dans Fallout en 2018, et Dead Reckoning en 2023. À côté, l'actrice a eu l'occasion d'apparaître dans différents genres, aux côtés de nombreuses stars. La preuve dernièrement avec Dune 2, porté entre autres par Timothée Chalamet, Zendaya, Josh Brolin, Austin Butler, Florence Pugh, Dave Bautista, Christopher Walken ou encore Léa Seydoux.

Une belle distribution donc. D'ailleurs, durant la promotion du film, on a pu voir la Suédoise très complice avec certaines autres vedettes, ce qui n'a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux. Seulement, si Rebecca Ferguson affirmait que le tournage de Dune 2 avait été très agréable grâce aux personnes impliquées, cela n'a pas toujours été le cas par le passé. Elle a en effet révélé avoir eu une très mauvaise expérience avec un ou une collègue, dont elle n'a pas révélé l'identité.

Rebecca Ferguson - Dune 2 ©Warner Bros.

"Je vais jouer devant une balle de tennis"

C'est lors d'une interview pour la promotion du film de Denis Villeneuve que Rebecca Ferguson. Interrogée sur le moment dans sa carrière où elle a été fière de s'exprimer, la comédienne a alors évoqué "un film fait avec un abruti fini" dont le comportement sur le plateau aurait été inacceptable. Précisons que, dans sa déclaration en anglais, Rebecca Ferguson n'indique pas s'il s'agit d'un acteur ou d'une actrice.

Cet être humain était tellement peu sûr de lui et en colère. Parce que cette personne n'arrivait pas à aller au bout de la scène. Je pense que j'étais tellement vulnérable et peu confiante qu'on m'a crié dessus. Et je suis allée pleurer en quittant le plateau. Cette personne m'a littéralement regardé devant toute l'équipe en disant "Tu te considères comme une actrice ? C'est avec ça que je dois travailler ?". (...) Mais comme cette personne était en première position sur la feuille d'appel, il n'y avait de filet de protection pour moi. Donc personne n'a pris ma défense.

Seule face à cette co-star désobligeante, Rebecca Ferguson ne s'est pas laissée faire et s'est exprimée dès le lendemain en étant clair sur son refus de continuer de travailler avec cette personne, préférant même jouer face à une balle de tennis.

J'ai dit "Tu dégages de mon plateau". C'était la première fois que je m'exprimais. Et je me souviens avoir eu tellement peur. Mais j'ai regardé cette personne en disant "Tu peux foutre le camp. Je vais jouer devant une balle de tennis. Je ne veux plus jamais te revoir". Sauf que les producteurs sont arrivés en disant que je ne pouvais pas faire cela à une star du film. Qu'elle devait être présente sur le plateau. Donc j'ai rétorqué "Cette personne peut se retourner et je peux jouer face à l'arrière de sa tête". Et c'est ce que j'ai fait.

Dwayne Johnson réagit

Malgré la peur et l'émotion sur le moment, Rebecca Ferguson a ainsi pu s'imposer. Depuis ce moment, elle a fait en sorte de ne jamais se retrouver dans une situation similaire. De ne pas avoir à rentrer chez elle en était choquée à cause d'un plateau de tournage. Donc de travailler dans un environnement sain. Évidemment, suite à cette sortie, la question que tout le monde se pose est : De qui parle-t-elle ? Les réactions ont été nombreuses et chacun y est allé de son hypothèse.

Le nom de Jake Gyllenhaal, avec qui elle a travaillé sur Life, et celui de Michael Fassbender (Le Bonhomme de neige), ont été évoqués par certains. Sauf que le fait que Rebecca Ferguson ait fait la promotion de ces films aux côtés de ses deux collègues ne va pas vraiment dans ce sens. De même que Dwayne Johnson (Hercule) a été pointé du doigt. Mais là encore, malgré l'absence de promotion ensemble, cela n'irait pas avec le caractère du comédien. Ce dernier a d'ailleurs rapidement réagi sur X (anciennement Twitter) en apportant son soutien à Rebecca Ferguson, qu'il décrit comme "un ange gardien envoyé du ciel sur leur plateau".

Enfin, le film Florence Foster Jenkins (2016), dans lequel Rebecca Ferguson apparaît aux côtés de Meryl Streep et Hugh Grant, fait aussi l'objet de suspicions par les internautes. Mais rien ne permet d'affirmer que l'une de ces deux vedettes serait cette personne.