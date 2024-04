Rebel Moon 2 est dispo sur Netflix. Comment se termine l'épopée spatiale de Zack Snyder ?

La suite de Rebel Moon est enfin disponible sur Netflix. Comment se termine l'épopée spatiale de Zack Snyder ? ATTENTION ! Cet article contient des spoilers sur Rebel Moon 2 ! Il est donc réservé à ceux qui désirent connaître la fin du film.

Rebel Moon : la partie 2 est dispo sur Netflix

En décembre dernier, Zack Snyder dévoilait la première partie de Rebel Moon, sa grande épopée spatiale, et son deuxième projet pour Netflix, deux ans après avoir mis en scène Army of the Dead. Quatre mois plus tard, la suite de Rebel Moon, L'Entailleuse, est enfin disponible sur la plateforme de streaming. Le film reprend directement après les événements du premier.

Souvenez-vous, après que Kora (Sofia Boutella) a triomphé d'Atticus (Ed Skrein), ce dernier était ramené à la vie, et bien décidé à en finir avec la guerrière, et son équipe de rebelles, reparties sur Veldt. Ce second film s'attache donc à relater la préparation pour la bataille finale entre les armées du Monde-Mère menées par Atticus, et les rebelles de Veldt, épaulés par les villageois, qui vont, eux aussi, se préparer au grand affrontement.

Rebel Moon 2 est donc scindé en deux parties distinctes : la première, qui dévoile comment les rebelles préparent les villageois au combat, et le plan imaginé pour contrer les vaisseaux du Monde-Mère, et la seconde, qui met en scène l'affrontement sanglant entre les soldats de l'Empire, et la planète Veldt.

Comment se termine Rebel Moon partie 2 ? (SPOILERS)

Alors que l'affrontement avec les armées du Monde-Mère et Veldt fait rage, et que les pertes sont nombreuses de chaque côté (avec notamment la mort déchirante de Nemesis), Kora décide d'infiltrer le vaisseau d'Atticus, aidée par Gunnar (Michiel Huisman), avec qui elle a entamé une histoire d'amour. Elle parvient tant bien que mal à le détruire en disposant des explosifs, et affronte une nouvelle fois Atticus dans un combat de sabres (qui rappelle encore la saga Star Wars).

Elle réussit à le tuer une deuxième fois, mais Atticus blesse mortellement Gunnar. Kora parvient à le faire monter à bord de sa capsule, et les deux rebelles regagnent le village. C'est dans les bras de Kora que Gunnar rend son dernier souffle, alors que les derniers vaisseaux du Monde-Mère sont abattus par l'arrivée surprise de Devra Bloodaxe (Cleopatra Coleman), et de son armée.

Les dernières minutes de Rebel Moon 2 dévoilent un rebondissement, qui annonce un troisième film : Kora apprend de la bouche de Titus que la princesse Issa est toujours vivante, alors qu'elle pensait l'avoir assassinée, sous les ordres de Balisarius (on découvre cette séquence dans un flash-back), qui a lui-même commandité l'assassinat de la famille royale.

Le film se termine sur une promesse : Kora et les rebelles vont partir à la recherche de la princesse Issa, et combattre L'Empire.