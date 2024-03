Netflix : la deuxième partie de Rebel Moon s'offre un trailer explosif

Après un premier film arrivé sur Netflix en décembre 2023, le second volet de la saga "Rebel Moon" de Zack Snyder arrive en avril sur la plateforme. Il se dévoile aujourd'hui dans un trailer explosif qui annonce un affrontement dantesque.

"L'Entailleuse" arrive

Après Rebel Moon Partie 1 : Enfant du feu, sorti le 22 décembre 2023 sur Netflix, le deuxième volet de la saga réalisée par Zack Snyder arrive le 19 avril 2024 sur la plateforme : Rebel Moon Partie 2 : L'Entailleuse. Toujours porté par Sofia Boutella dans le rôle-titre, ce nouveau film s'annonce encore plus explosif que le premier, avec l'antagoniste Atticus Noble (Ed Skrein) revenu d'entre les morts pour se venger et écraser la révolte menée par Kora (Sofia Boutella).

Dans son style si particulier - entre générosité et chaos - Zack Snyder semble donc avoir préparé avec ces nouvelles images (bande-annonce en tête d'article) une nouvelle orgie de combats et d'effets spéciaux. On retrouve ici les interprètes du premier film, notamment Djimon Hounsou, Bae Doona et Michiel Huisman, ainsi qu'Anthony Hopkins qui prête sa voix au robot Jimmy.

Titus (Djimon Hounsou) - Rebel Moon Partie 2 : L'Entailleuse ©Netflix

Guerre totale pour Rebel Moon 2

Malgré la durée relativement longue de ce trailer (2'42), peu de place est laissé aux explications, et beaucoup aux coups et aux explosions. Mais ce n'est pas bien grave, puisqu'on sait depuis la fin du premier film que Kora et ses guerriers ayant survécu à l'ultime confrontation avec les troupes d'Atticus Noble vont devoir se préparer à un affrontement décisif contre les troupes du Monde-Mère. Du bruit et de la fureur, voici donc le programme simple concocté par le réalisateur.

Simple, et efficace ? C'est là tout l'enjeu de ce second volet, après le premier film Rebel Moon mal reçu par la critique. En effet, celle-ci avait dans dans sa grande majorité pointé l'aspect trop générique et nonchalant du film, notant que pour une création "originale" celui-ci ne brillait justement pas par son originalité. Un point qui, en ce qui nous concerne, n'empêchait cependant pas de se divertir devant le spectacle sincère d'un Zack Snyder décidé à s'amuser sans entraves.

Rebel Moon Partie 2 : L'Entailleuse fera-t-il ainsi mieux que Rebel Moon Partie 1 : Enfant du feu ? Réponses à partir du 19 avril...