Rebel Moon 3 : Zack Snyder balance (déjà) les premières infos, mais c'est pas gagné

Zack Snyder a dévoilé les premières informations sur l'histoire de "Rebel Moon 3". Mais le film n'a pas encore été validé par Netflix. Et c'est loin d'être gagné. ATTENTION ! Cet article contient des SPOILERS sur la fin de Rebel Moon partie 2.

Rebel Moon 3 : Zack Snyder dévoile les premières infos

Après avoir passé presque toute sa carrière de réalisateur sous l'égide de Warner, Zack Snyder a quitté le studio pour signer un contrat de plusieurs films avec Netflix. Après son film de zombies Army of the Dead sorti en 2021, le géant du streaming lui a laissé carte blanche pour son prochain projet : l'épopée spatiale Rebel Moon, divisée en deux parties. La première partie sortie en décembre dernier posait les bases du récit d'un affrontement entre les rebelles et les armées d'un régime totalitaire d'une galaxie et la deuxième partie, sortie ce vendredi, s'attache à dépeindre cette guerre sanglante.

Ainsi, nous retrouvons Kora (Sofia Boutella), l'ancienne soldate de l'Imperium, qui a trouvé refuge dans la colonie pacifiste de Veldt, et son armée de rebelles recrutée aux quatre coins de la galaxie, qui préparent les villageois de Veldt à affronter les armées de l'amiral Atticus Noble (Ed Skrein) à leurs côtés.

Rebel Moon 2 se termine sur un cliffhanger, dans lequel Kora découvre que la princesse Issa, dont elle était chargée de la protection dans son passé de soldate, est en réalité toujours vivante. S'il y a un troisième film, Zack Snyder a confirmé qu'il s'attacherait à relater cette quête.

Le troisième film sera-t-il validé par Netflix ?

Dans une interview donnée à The Hollywood Reporter (via Screen Rant), Zack Snyder a donné les premières informations sur l'intrigue d'un hypothétique Rebel Moon 3 :

L'histoire du troisième film suivrait la recherche de la princesse Issa et tenterait de voir comment les rebelles pourraient tirer parti de leur victoire à Veldt pour rallier les planètes hésitantes à leur cause. La destruction d'un cuirassé a montré qu'il y avait une faille dans les forces ennemies, offrant ainsi une nouvelle possibilité d'action.

Alors que Zack Snyder a confié qu'il avait dans sa tête de quoi faire six films dans la saga Rebel Moon, Netflix ne donnera son feu vert que si ce deuxième film est un succès. Ce qui est très loin d'être le cas. En effet, le long-métrage a été énormément critiqué par les premiers spectateurs, et a même battu le record du film le plus mal noté de Zack Snyder (record qui était précédemment détenu par le premier volet).

Véritable blockbuster avec un budget de 165 millions de dollars, le premier film n'était pas parvenu à se hisser parmi les 10 plus gros succès de la plateforme et le deuxième n'y parviendra pas non plus, surtout avec autant de mauvais avis. Il faudra donc que Snyder trouve de solides arguments pour que Netflix accepte de donner son feu vert à un troisième film Rebel Moon.