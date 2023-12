Netflix : ce space opera hallucinant arrive plus tôt que prévu

Bonne nouvelle si vous attendez de pied ferme le nouveau film de Zack Snyder ! "Rebel Moon" arrivera plus tôt que prévu sur Netflix. Ce space opera dantesque s'annonce comme l'un des plus gros morceaux ciné de cette fin d'année.

Rebel Moon : le gros morceau ciné de SF arrive sur Netflix

En cette fin d'année, Netflix gâte ses abonnés les plus cinéphiles ! Trois gros morceaux arrivent en effet sur la plateforme en ce mois de décembre. Ce vendredi 8 décembre, c'est tout d'abord le thriller apocalyptique Le Monde après nous qui fait son arrivée. Porté par Julia Roberts, Ethan Hawke et Mahershala Ali, ce film mis en scène par Sam Esmail (Mr. Robot) relate les instants qui précèdent une cyberattaque majeure qui cible les États-Unis.

Le 20 décembre, c'est un des favoris des prochains Oscars qui sera disponible : Maestro, de et avec Bradley Cooper, qui incarne le géant de la musique, Leonard Bernstein, le compositeur légendaire de West Side Story. Ce biopic qui s'étend sur une période de plusieurs décennies devrait valoir à son interprète une nomination à l'Oscar du meilleur acteur.

Enfin, Rebel Moon, le nouveau film de Zack Snyder arrivera également sur Netflix en ce mois de décembre. Il s'agit de la première partie d'un dyptique, dont la deuxième partie arrivera en avril. Très attendu, le premier film arrivera finalement plus tôt que prévu.

La date de sortie avancée !

Rebel Moon est un space opera dantesque qui trotte dans l'esprit de Zack Snyder depuis une vingtaine d'années. L'action se déroule dans une colonie pacifique d'un empire galactique géré par un dictateur. C'est là que nous faisons la connaissance de Kora (incarnée par Sofia Boutella), une ancienne soldate de l'empire, qui a trouvé refuge dans cette planète isolée où vivent des fermiers. Mais tout bascule le jour où le tyrannique régent Balisarius débarque sur sa planète pour s'en approprier les ressources, et tourmenter ses habitants. Kora décide alors de former une équipe des meilleurs soldats de la galaxie, et va sur les planètes voisines pour les trouver.

Et bonne nouvelle pour les fans qui attendent impatiemment de découvrir ce nouveau long-métrage, puisque Netflix a avancé sa date de sortie ! Il sera mis en ligne le 21 décembre, et non le 22 comme précédemment annoncé.