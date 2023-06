Rebel Moon : le film que Zack Snyder prépare depuis 20 ans s'annonce grandiose

Découvrez ci-dessus des images dantesques du film "Rebel Moon" de Zack Snyder qui sera disponible sur Netflix le 22 décembre 2023. On s'attend déjà à ce qu'il soit comparé à une autre saga intergalactique...

Rebel Moon : c'est quoi ce nouveau film de Zack Snyder ?

Après Army of the Dead, le réalisateur Zack Snyder prépare actuellement son deuxième long-métrage pour Netflix : Rebel Moon. Annoncé depuis plusieurs années, le film arrivera le 22 décembre prochain sur la plateforme. Et pour faire monter l'impatience des fans, la marque au logo rouge a dévoilé une vidéo making-of qui met l'eau à la bouche. On y découvre l'ampleur du projet porté, entre autres, par Sofia Boutella et Ed Skrein.

Rebel Moon est un space opera centré sur une colonie pacifique à la limite d'une galaxie qui se voit menacée par les armées d'une force tyrannique au pouvoir. Kora (Sofia Boutella), une étrangère au passé trouble vivant parmi les villageois devient leur meilleur espoir de survie.

Lorsqu'elle est chargée de trouver des combattants entraînés qui se joindront à elle pour prendre une position impossible contre le Monde-Mère, elle rassemble un petit groupe de guerriers - des étrangers, des insurgés, des paysans et des orphelins de guerre de différents mondes qui partagent un besoin commun de rédemption et de vengeance.

Alors que l'ombre d'un Royaume entier se rapproche de la lune la plus improbable, une bataille pour le destin d'une galaxie se déroule et, ce faisant, une nouvelle armée de héros se forme.

Kora (Sofia Boutella) - Rebel Moon de Zack Snyder © Netflix

Un projet qu'il prépare depuis 20 ans

Lors de la présentation du making-of de Rebel Moon à l'événement TUDUM organisé par Netflix ce dimanche 18 juin, Zack Snyder a déclaré qu'il travaillait sur ce film depuis "un certain temps" :

Ce film, pour moi, existe (...) depuis 20 ans. C'est une histoire de David contre Goliath, de chances impossibles, de bien contre le mal. J'ai maintenant l'occasion de raconter une histoire à laquelle je pense depuis un certain temps

a-t-il déclaré.

L'ampleur du long-métrage, tourné en grande partie en décors naturels, est telle que Zack Snyder s'attend à ce qu'il soit comparé à Star Wars.

En plus d'une vidéo des coulisses, Zack Snyder a également dévoilé le premier poster de Rebel Moon :