Rebel Moon : Netflix poursuivi en justice pour son prochain blockbuster

À moins de trois mois de sa sortie sur Netflix, le blockbuster de SF "Rebel Moon" de Zack Snyder est au centre d'une bataille judiciaire. En cause : le jeu vidéo adapté du film qui a conduit l'éditeur à porter plainte contre le géant du streaming pour rupture de contrat.

Rebel Moon : le gros morceau ciné de Netflix

Rebel Moon est le prochain blockbuster très attendu de Netflix, mis en scène par Zack Snyder, qui avait déjà collaboré avec la plateforme de streaming pour son précédent film, Army of the Dead. Attendu le 22 décembre prochain, le film, divisé en deux parties (la deuxième est attendue le 19 avril 2024), est décrit comme un space opera épique, se déroulant dans une colonie paisible située aux confins d'une galaxie.

Cependant, la tranquillité de cette colonie est mise à rude épreuve lorsqu'elle est menacée par les armées impitoyables du régent tyrannique Balisarius. Face à cette menace imminente, une jeune femme au passé mystérieux (Sofia Boutella) est envoyée en mission pour recruter des guerriers des planètes voisines afin de défendre la colonie. Le reste du casting du film se compose notamment de Djimon Hounsou, Ed Skrein, Charlie Hunnam et Doona Bae.

Zack Snyder, passionné par ce projet, avait confié que l'idée de Rebel Moon lui trottait dans la tête depuis près de deux décennies. Il décrit le film comme une histoire de David contre Goliath, une lutte entre le bien et le mal, et une histoire de chances impossibles. L'ambition et l'ampleur du film sont telles que Snyder lui-même s'attend à ce qu'il soit comparé à des géants cinématographiques tels que Star Wars.

Netflix attaqué en justice pour le jeu vidéo

En août dernier, Zack Snyder avait annoncé en grande pompe à la Gamescom qu'un jeu vidéo adapté de Rebel Moon était en développement du côté de la société Super Evil Megacorp. Peu d'informations avait fuité sur le projet, si ce n'est qu'il se déroulerait après les événements du deuxième film. Cependant, le jeu n'est pas près d'arriver puisqu'un procès a été intenté par l'éditeur du jeu à l'égard de Netflix...

Comme le révèle Variety, Netflix est actuellement poursuivi pour rupture de contrat par Evil Genius Games, une entreprise qui travaillait sur la création du jeu basé sur la série de films Rebel Moon de Zack Snyder. Cette dernière affirme avoir commencé à collaborer avec Netflix début 2023 pour développer le projet avec une date de sortie prévue pour coïncider avec la mise en ligne du premier film sur Netflix le 22 décembre 2023.

Après avoir payé à Netflix une licence, un accord de partage des profits avait été conclu. Cependant, plus tôt cette année, Netflix a rompu cet accord, alléguant qu'Evil Genius avait violé l'accord de confidentialité concernant le jeu.

La plainte, déposée jeudi en Californie, réclame des dommages et intérêts non spécifiés. David Scott, PDG d'Evil Genius, a déclaré :

Notre objectif est de faire reconnaître le travail fantastique de notre équipe et de sortir ce jeu pour des millions d'amoureux des RPG. Il est décevant de voir Netflix revenir sur un contenu qui avait été présenté conjointement et qui avait reçu leur accord préalable.

La violation de l'accord de confidentialité concernant le jeu Rebel Moon évoquée par Netflix qui a conduit à la rupture de contrat remonte au mois de mai 2023, lorsque Evil Genius aurait partagé des concept arts du jeu lors d'un salon professionnel un mois plus tôt. Evil Genius rétorque que la résiliation a été une surprise car ils avaient envoyé les concept arts à Netflix avant l'événement et que Netflix avait approuvé leur utilisation.

Deux semaines plus tard, Netflix a informé Evil Genius que tout le travail effectué sur le projet "appartenait exclusivement à Netflix". La plainte suggère que Netflix cherchait simplement à s'approprier la propriété intellectuelle d'Evil Genius et à empêcher la sortie du jeu.