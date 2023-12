Rebel Moon partie 2 : les premières images de la suite sont déjà sur Netflix

Vous avez aimé Rebel Moon partie 1 et avez hâte de découvrir la suite ? Netflix a déjà mis en ligne les premières images du film de Zack Snyder et vous les avez peut-être loupées.

Rebel Moon : le Zack Snyder nouveau est arrivé

Depuis quelques années déjà, Netflix (comme d'autres plateformes de streaming) est devenu le refuge idéal de nombreux cinéastes désireux de retrouver une liberté artistique totale, qu'ils ne retrouvent plus chez les studios traditionnels. À l'instar de Martin Scorsese, David Fincher ou encore Bradley Cooper, Zack Snyder collabore avec la marque au N rouge depuis 2021 et son long-métrage Army of the Dead. Ce vendredi 22 décembre, c'est son nouveau film, Rebel Moon, qui est disponible, un space opera façon Star Wars, divisé en deux parties.

Dans cette première partie intitulée Enfant du feu, on découvre Kora (Sofia Boutella), une ancienne soldate d'un empire galactique dirigé par un tyran, qui a trouvé la paix dans une colonie pacifique peuplée de paysans. Mais lorsque l'armée de l'empire, menée par le terrifiant Balisarius (Ed Srein), vient piller la planète, Kora n'a d'autre choix que de se rebeller avec l'aide de quelques paysans. Mais ne pouvant lutter seuls contre une armée entière, ils décident d'aller sur les planètes voisines pour recruter les meilleurs guerriers afin de créer une alliance rebelle capable de faire trembler le pouvoir en place.

Les premières images de la suite déjà disponibles

Enfant du feu est donc la première partie de Rebel Moon, qui se termine sur un cliffhanger laissant présager d'un affrontement final épique entre les rebelles et l'armée de Balisarius. La seconde partie, intitulée L'Entailleuse sera disponible sur Netflix le 19 avril prochain. Et pour vous faire patienter, Netflix a d'ores et déjà mis les premières images à disposition. Mais vous les avez peut-être loupées ! En effet, bien avant de mettre la bande-annonce en ligne, la plateforme de streaming a dévoilé les premières images de L'Entailleuse directement sur la fiche du film. Elles sont également visibles ci-dessous :

On y découvre nos rebelles en train de se préparer à affronter l'armée de Balisarius, qui a eu droit à une seconde vie, après son affrontement avec Kora. Tous les paysans de la planète seront mis à contribution, puisqu'on peut les découvrir en train de s'entraîner aux côtés des guerriers venus des planètes voisines. Le combat final promet d'être impressionnant !