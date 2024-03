"Ça m'a vraiment affectée" : Sofia Boutella se confie sur les critiques de Rebel Moon

Dans une récente interview, l'actrice Sofia Boutella, qui incarne le rôle principal du film Netflix "Rebel Moon", s'est dit touchée par les critiques négatives que le film a reçues à sa sortie. Dans un mois, c'est la partie 2 qui arrivera sur nos écrans.

Rebel Moon : Zack Snyder fait son Star Wars

Après avoir œuvré pendant huit ans chez Warner Bros. pour mettre en place le DC Extended Universe (qui s'est soldé par l'échec Justice League), Zack Snyder a vogué vers d'autres horizons, et a trouvé refuge chez Netflix en 2021, avec le film de zombies Army of the Dead. Après avoir connu un énorme succès sur la plateforme, Netflix lui a de nouveau laissé le champ libre pour son autre projet, Rebel Moon, un ambitieux space opera divisé en deux chapitres, que Zack Snyder a en tête depuis deux décennies. La première partie, baptisée Enfant du feu, est arrivée sur les écrans en décembre 2023.

L'intrigue du film se déroule dans un univers lointain, où des colonies aux confins de l'espace se retrouvent menacées par un tyran galactique impitoyable. Face à l'oppression et au danger imminent, une jeune femme dotée d'un passé mystérieux (incarnée par Sofia Boutella) est choisie pour mener une délégation à travers la galaxie afin de recruter des alliés de divers mondes et cultures. Ensemble, ils forment une coalition hétéroclite dans l'espoir de renverser le despote et de restaurer la paix dans la galaxie.

À sa sortie, Rebel Moon s'est heurté à des premières critiques catastrophiques, et le bouche-à-oreille n'a pas été à la hauteur de l'événement. Encore aujourd'hui, cette première partie affiche seulement 21% de critiques positives sur Rotten Tomatoes de la part de la presse, et à peine 58% d'avis positifs de la part des spectateurs.

Sofia Boutella "affectée" par ces critiques

Trois mois après la sortie d'Enfant du feu, et un mois avant l'arrivée de la deuxième partie, L'Entailleuse, attendue le 19 avril sur Netflix, Sofia Boutella s'est exprimée concernant les mauvaises critiques faites à l'encontre de Rebel Moon.

Dans une interview donnée à Vulture, l'interprète de Kora a partagé ses sentiments face à l'accueil sévère que le film a reçu à sa sortie sur Netflix l'année dernière :

"Je pensais être pleinement armée pour encaisser ces coups, puis j'ai lu les critiques qui s'abattaient sur 'Rebel Moon' et cela m'a vraiment affectée," a déclaré Boutella à propos des critiques extrêmement négatives avant d'ajouter :

"Je vais être tout à fait franche. Lire ces critiques négatives m'a profondément affectée, non pas en raison de la perception qu'elles pourraient donner de moi, car j'ai eu la chance de recevoir des retours positifs sur ma performance. Ce qui m'a réellement touchée, c'est de voir le travail acharné et la passion de toute l'équipe derrière 'Rebel Moon' être ainsi critiqué. Je sens que je porte le poids de ces critiques non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui se sont investis corps et âme dans ce projet. C'est cette solidarité avec l'équipe qui rend la réception du film si personnelle pour moi."

"Cela m'a vraiment affectée pour tous ceux qui ont mis tant de cœur, de larmes et de sueur dans ce projet," a-t-elle continué. "C'est difficile de voir quelque chose être démoli à ce point. Je suis fière d'avoir fait partie de cela, et s'il n'y a pas d'autre 'Rebel Moon', ce sera une partie très importante de ma vie que je défendrai toujours."

D'après ces récentes déclarations, il semblerait que d'autres films Rebel Moon aient été envisagés par Zack Snyder. Mais les mauvais retours combinés à un succès en dessous d'Army of the Dead pourraient contrarier ses plans.