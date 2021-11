Rebel Moon : Sofia Boutella sera le premier rôle du film Netflix de Zack Snyder

La production de « Rebel Moon » continue d’avancer. En effet, le prochain film de Zack Snyder a trouvé son actrice principale en la personne de Sofia Boutella. Un nouveau rôle important pour celle qui enchaîne les grosses productions ces dernières années.

Sofia Boutella : une actrice qui monte

Fille du chanteur algérien Safy Boutella, Sofia Boutella baigne depuis toute petite dans le monde artistique. Toutefois, ce n’est pas par le cinéma qu’elle connaît au départ la notoriété…mais plutôt par la danse. En effet, elle quitte à 12 ans son Algérie natale pour rejoindre la France et découvre le milieu de la danse hip-hop. Rejoignant ainsi la troupe de breakdance des Vagabond Crew, elle remporte ainsi plusieurs récompenses dansantes qui lui permettront notamment de travailler avec des grandes marques telles que Nike ou bien des stars comme Madonna, Rihanna ou bien encore Mariah Carey.

Son succès dans la danse lui permet d’ailleurs d’obtenir son premier rôle dans le film musical StreetDance 2 (2012). Cependant, c’est en 2015 que Sofia Boutella débute définitivement sa carrière cinématographique en jouant le rôle peu bavard de Gazelle dans le film d’espionnage Kingsman : Services Secrets. Son personnage fort en action marque les producteurs hollywoodiens qui sollicitent l’actrice sur d’autres films du même acabit : Star Trek : Sans Limites, La Momie, Atomic Blonde ou bien encore Hotel Artemis. Elle joue même pour des réalisateurs plus indépendants tels que Gaspar Noé (pour Climax, où elle joue…une danseuse) et Sono Sion (Prisoners of Ghostland).

La Momie (Sofia Boutella) - La Momie ©Universal Pictures

Nouveau premier rôle

Aujourd’hui, Sofia Boutella est dans les petits papiers des grands studios américains. Une belle consécration pour la comédienne algérienne qui se préparera donc à un nouveau défi avec le nouveau film de Zack Snyder intitulé Rebel Moon.

Pour rappel, cette nouvelle collaboration entre le réalisateur et Netflix (après Army of The Dead) promet d’être un film de science-fiction impressionnant qui mélange Star Wars et Les Sept Samouraïs. En effet, Rebel Moon se déroulera dans une colonie pacifique menacée par les armées du tyran Balisarius. Pour survivre, la colonie envoie alors une jeune femme au passé mystérieux qui sera chargée de voyager à travers la galaxie, afin de recruter des guerriers puissants parmi les planètes voisines. Sans trop de surprise, Sofia Boutella incarnera cette jeune femme.

En effet, l’actrice a auditionné pour obtenir le film scénarisé par Kurt Johnstad et Shay Hatten. Selon plusieurs rapports, Sofia Boutella aurait d’ailleurs tellement impressionné lors des tests d'audition que Zack Snyder l’aurait choisi sans attendre. On devrait donc s’attendre à une nouvelle grande performance de la part de la comédienne.

Agenda chargé pour Snyder et Boutella

Si la date de sortie de Rebel Moon n’a pas encore été communiquée, Zack Snyder sera toutefois occupé sur d’autres productions d’ici les prochains mois. En effet, le réalisateur se chargera de la suite d’Army of the Dead, intitulé Planet of the Dead. Il sera également aux commandes de deux productions animées : Twilight of the Gods et Army of the Dead : Lost Vegas, spin-off d’Army of The Dead. Quant à Sofia Boutella, après être apparue cette année dans un autre film de science-fiction intitulé Settlers, la comédienne fera un petit tour du côté du petit écran avec la série historique SAS : Rogue Heroes (créée par Steven Knight, le papa de Peaky Blinders), qui sera diffusée sur le média britannique BBC. Boutella y retrouvera notamment des noms connus tels que Jack O’Connell, Alfie Allen et Dominic West.