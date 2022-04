Rebel Moon : une première photo pour le prochain film de Zack Snyder

Le cinéaste Zack Snyder vient de partager de superbes images des coulisses de son prochain film : « Rebel Moon ». L'occasion pour lui d'officialiser le lancement de cette production de science-fiction dans la veine de Star Wars.

C'est quoi Rebel Moon ?

Après Army of the Dead, le cinéaste Zack Snyder continue son partenariat avec Netflix pour son prochain film : Rebel Moon. Porté notamment par Charlie Hunnam, Sofia Boutella, Ray Fisher et Djimon Hounsou, Rebel Moon va raconter le destin d'une colonie pacifique aux confins de la galaxie. Quand elle se trouve menacée par l'armée d'envahisseurs du tyrannique régent Balisarius, elle envoie une jeune femme à la recherche de guerriers surpuissants sur des planètes voisines pour obtenir de l'aide.

Rebel Moon concept-arts ©Zack Snyder

Zack Snyder produit, écrit et réalise ce projet de science-fiction pour Netflix. Alors que le tournage vient tout juste de débuter, il y a quelques mois, Zack Snyder promouvait son projet comme étant un film qui se situerait entre Star Wars et Les Sept Samouraïs de Akira Kurosawa. Comme avec Army of the Dead (qui a donné naissance à Army of Thieves), l'ambition de Zack Snyder est de créer un univers connecté avec Rebel Moon.

Les premières images

Zack Snyder a récemment annoncé le début du tournage de Rebel Moon sur son compte Twitter. Il en a profité pour partager trois superbes images des coulisses du film, dont un tout premier regard sur le général Titus, incarné par Djimon Hounsou. Les deux autres photographies révèlent l'intérieur et l'extérieur de ce qui semble être un vaisseau spatial, posé sur un décor désertique. La publication est accompagnée de la légende : "Jour 1 #RebelMoon. Ca commence".

Ainsi, après avoir donné son temps et son énergie à la Warner et à l'univers DC (Watchmen : Les Gardiens, Man of Steel, Batman V Superman : L'Aube de la Justice et les deux versions de Justice League), Zack Snyder cherche à quitter les grands studios traditionnels pour se tourner vers Netflix. La plateforme au sigle rouge semble lui apporter la liberté créative nécessaire à son développement artistique. Ainsi, après les zombies, Zack Snyder se plonge dans l'univers de la science-fiction. Rebel Moon n'a pas encore de date de sortie. En attendant, on vous laisse avec ces superbes clichés du tournage :