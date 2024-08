Entre Jack Reacher et Rambo, ce prochain film d'action va cartonner sur Netflix

Netflix a dévoilé la bande-annonce de "Rebel Ridge", le nouveau thriller d'action de Jeremy Saulnier, qui avait réalisé "Aucun homme ni dieu" (2018) pour la plateforme de streaming.

Jeremy Saulnier revient avec un thriller d'action sur Netflix

Profitant d'une actualité cinématographique plutôt calme (notamment en raison des Jeux olympiques de Paris), Netflix a dévoilé la bande-annonce de Rebel Ridge, le nouveau film de Jeremy Saulnier. Le cinéaste américain s'était fait remarquer dès son second long-métrage Blue Ruin (2013), présenté en sélection de la Quinzaine des réalisateurs au festival de Cannes 2013. Puis, le réalisateur est revenu dans cette même compétition deux ans après avec Green Room (2015), un thriller violent dans lequel un groupe punk se retrouve à jouer dans un repaire de skinhead.

Si ce film n'a pas attiré grand monde en France lors de sa sortie en salles, Netflix a gardé un œil sur Jeremy Saulnier et lui a permis de faire son troisième long-métrage Aucun homme ni dieu (2018) avec Jeffrey Wright et Alexander Skarsgård. C'est sur cette même plateforme qu'on le retrouvera donc avec Rebel Ridge. Avec celui-ci, le cinéaste reste dans le domaine du thriller, mais en étant visiblement bien plus porté sur l'action, comme en atteste la bande-annonce (vidéo en une d'article).

C'est quoi Rebel Ridge ?

On découvre en effet un homme qui, après avoir été percuté et racketté par deux policiers, se rend au commissariat pour déposer plainte. Les officiers présents changent alors d'attitude lorsqu'ils comprennent qu'il compte dénoncer les agissements de leurs collègues. Et bien que le chef de la police lui conseille de quitter la ville et d'en rester là, l'homme reste décidé à rendre justice face à la corruption des forces de l'ordre. Ces derniers, d'abord confiants, vont vite déchanter en découvrant qu'il s'agit d'un ancien Marine.

Rebel Ridge ©Netflix

On pense assez vite à Jack Reacher en découvrant cet homme qui cache son jeu avant de dévoiler des capacités bien particulières. Il y a aussi quelque chose du premier Rambo puisqu'il s'agit d'un ancien militaire qui va affronter la police locale d'une petite ville. Bien sûr, dans le film de Sylvester Stallone, Rambo était surtout traumatisé par la guerre du Viet Nam. Dans Rebel Ridge, l'élément déclencheur est différent - la police s'empare de la caution prévue pour le cousin de l'ancien Marine. Mais la finalité pourrait être similaire avec une débauche de violence.

Au casting de Rebel Ridge on retrouve Aaron Pierre (vu dans Old) dans le rôle principal, tandis que Don Johnson (Deux flics à Miami) interprète le chef de la police. Le film sera mis en ligne sur Netflix le 6 septembre et pourrait bien être l'un des succès de la rentrée sur la plateforme. Il en a en tout cas de sérieux arguments...