Reboot de Fantomas : un film et une série annoncés

Célèbre personnage de fiction créé au début du XXe siècle, Fantomas devrait bientôt faire son retour sur le grand et le petit écrans. On peut dire que son come-back aura pris du temps.

Fantomas : des adaptations en pagaille

En 1911, Pierre Souvestre et Marcel Allain livrent le roman Fantomas, qui suit les aventures d'un génie du crime, connu pour être le Mal incarné. Très vite, la saga littéraire trouve son public et se retrouve définitivement popularisée lorsque Louis Feuillade porte le personnage à la figure masquée sur grand écran via cinq adaptations cinématographiques. Présenté sous forme de serial (film à épisodes), ce Fantomas au cinéma connaît lui aussi le succès.

Fantomas ©Gaumont

Plusieurs années plus tard, le célèbre personnage est réadapté dans une ambiance bien plus comique avec les films Fantomas, dans lesquels on retrouve notamment Jean Marais et Louis de Funes. Ces comédies d'aventure vont rester dans l'imaginaire collectif, oubliant qu'à la base, le personnage est cruel et évolue dans un monde sombre.

Si des téléfilms sont sortis dans les années 80 et qu'une série de BD a même vu le jour dans les années 90, Fantomas a petit à petit, été perdu de vue par les producteurs. Pourtant, il semblerait bien que cette traversée du désert touche à sa fin.

Il revient !

Selon Variety, le producteur de Boîte noire Wassim Beji ainsi que SND Films ont acquis les droits d'adaptation des romans afin de pouvoir préparer un film ainsi qu'une série. Selon Wassim Beji, ces productions ne seront d'ailleurs pas du même acabit que les films comiques sortis durant les années 60. Il s'agira plutôt d'un retour aux sources à l'univers sombre de Fantomas. Autant dire que ces projets s'annoncent très ambitieux.

Pour le moment, aucune date de sortie ni aucun nom à la réalisation ou à la distribution n'ont été annoncés. Il faudra sans doute attendre un peu avant d'en savoir plus sur cette résurrection du terrible Fantomas. Une chose est sûre : on a hâte de voir le résultat.