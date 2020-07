Red Dead Redemption : ce trailer imagine Kit Harington dans le film et c'est parfait

Un internaute a imaginé ce que donnerait un film "Red Dead Redemption" si le jeu vidéo de Rockstar était adapté. Une fausse bande-annonce nous donne un aperçu en plaçant Kit Harington dans le rôle principal. L'illusion fonctionne et on s'y croirait presque !

Le western sublimé sur consoles dans Red Dead Redemption

Rockstar n'a plus rien à prouver dans le domaine des jeux à monde ouvert. En parallèle des GTA, le studio américain s'intéresse à l'univers des cowboys avec Red Dead Revolver. La gifle interviendra en 2010 quand sort Red Dead Redemption. Un très grand jeu qui connaîtra une suite encore plus ambitieuse. Ce second épisode, qui étend l'histoire du précédent en se déroulant des années avant, est l'un des meilleurs jeux de cette génération de consoles. Truffés de références au cinéma, ces titres plongent le joueur dans une ambiance parfaitement reconstituée. Libre à chacun, ensuite, de se forger sa propre expérience personnalisée en suivant la trame principale.

À quoi ressemblerait un film adapté des jeux ?

Une question intéressante qui turlupine Rob Long. Le vidéaste présent sur YouTube sous le pseudonyme Smasher vient de publier une fausse bande-annonce qui place Kit Harington dans le costume de John Marston (le héros du premier Red Dead Redemption).

Le résultat fonctionne bien, soyons francs là-dessus. Pour parvenir à créer l'illusion d'un vrai film, Smasher a repris des plans du film Brimstone dans lequel joue Kit Harington. C'est sûrement pour cette raison que l'acteur se retrouve dans le rôle principal, même si on se dit qu'il conviendrait peut-être mieux à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'un peu plus brutal, à la Hugh Jackman par exemple. On laissera chacun se faire sa propre idée.

Quant à la question de savoir si cette adaptation aurait du sens, on peut franchement en douter. Les jeux sont tellement sous l'influence de ce qui a été fait au cinéma - dans des classiques mais aussi des oeuvres moins connues - que faire une adaptation n'aurait pas une réelle utilité. Mais ça ne serait pas la première fois qu'Hollywood s'emparerait d'une licence vidéoludique sans avoir un projet cohérent derrière. Rockstar met déjà beaucoup de mise en scène dans ses jeux alors autant profiter de l'expérience comme telle plutôt que de subir une autre déconvenue dans les salles obscures.