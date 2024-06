Ces jeux vidéo cultes n'ont jamais eu d'adaptation au cinéma, leur producteur explique pourquoi

Il n'aura échappé à personne que les série cultes des jeux vidéo "Grand Theft Auto" et "Red Dead Redemption" n'ont jamais eu d'adaptation au cinéma ou à la télévision. Dan Houser, l'ancien patron de Rockstar Games et producteur de ces licences, a expliqué récemment pourquoi.

Des créations intouchables

Quiconque a joué aux jeux vidéo de Rockstar Games Red Dead Redemption, ou même seulement regardé leurs images, peut témoigner de la qualité exceptionnelle et de l'ambition "filmique" de ces créations. Ce qui vaut aussi pour la franchise la plus culte de Rockstar, Grand Theft Auto. Sur les plans visuel, sonore, scénaristique et ludique, Red Dead Redemption II et GTA V ont établi de nouveaux standards d'élite. Un niveau de production inaccessible à la quasi-entièreté de leur concurrence étant donné les temps très longs et les budgets faramineux de développement.

Red Dead Redemption 2 ©Rockstar Games

Véritable série-phénomène depuis son 2e opus en 2010, la licence Red Dead Redemption, à l'image de GTA, a évidemment intéressé les studios de cinéma. Ceux-là y ont logiquement vu matière à produire des adaptations pour le grand et le petit écran. Mais rien n'a jamais été développé.

Dan Houser explique pourquoi Rockstar a toujours refusé

Dan Houser, co-fondateur et ancien président de Rockstar Games, scénariste principal et producteur de la série GTA et de Red Dead Redemption II, a récemment accordé une interview, fait rare. Dans celle-ci, il évoque ses nouveaux projets depuis son départ de Rockstar en 2020, et explique pourquoi il a toujours, avec son frère Sam Houser, refusé les propositions d'adaptation.

(Les studios) pensaient qu'on serait aveuglés par les projecteurs, mais ce n'était pas le cas. On avait ce qu'on considérait être des franchises de plusieurs milliards de dollars, mais les projections économiques n'avaient aucun sens. Courir ce risque n'avait aucun sens. À l'époque, l'avis général était que les jeux vidéo faisaient des films de mauvaise qualité. Aujourd'hui ,c'est différent.

Dan Houser explique avoir rencontré beaucoup de monde et étudié de multiples propositions. Et que lorsqu'il demandait pourquoi il accepterait de faire une adaptation, la réponse "parce que vous avez l'occasion de réaliser un film" ne lui convenait pas.

Non, ce que vous proposez, c'est "vous" qui faites un film et nous qui n'avons aucun contrôle et qui prenons un énorme risque qu'on finira par payer avec quelque chose qui nous appartient.

Des propositions pas à la hauteur ?

Dan Houser envisageait ainsi les choses de manière pragmatique. Considérant qu'avec des licences vidéo-ludiques si puissantes et profitables, admirées dans le monde entier, le risque était trop important dans une industrie du cinéma qui ne réussissait alors pas à produire de bonnes adaptations.

GTA V ©Rockstar Games

Sur un plan artistique, on peut noter qu'il est aussi particulièrement risqué de tenter d'adapter Red Dead Redemption ou GTA, qui avec leurs mondes ouverts, leurs scénarios ainsi que leurs personnages extrêmement riches et aboutis, proposent une expérience artistique totale qu'aucune production dérivée ne saurait égaler.