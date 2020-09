Red Notice : Dwayne Johnson partage une nouvelle image du film Netflix

Dwayne Johnson et l'équipe de "Red Notice" ont repris le tournage après la pause forcée par le coronavirus. L'acteur, que l'on verra aux côtés de Gal Gadot et Ryan Reynolds, fête son retour sur le plateau avec une nouvelle image qui respecte les mesures sanitaires.

Red Notice, le prochain carton de Netflix ?

Petites et grosses productions sont impactées par la pandémie. Après un arrêt généralisé des activités, on sent qu'un retour au travail est de plus en plus permis, même si certains préfèrent jouer la carte de la prudence. Les tournages entamés, eux, doivent en priorité reprendre, pour essayer de réduire la probabilité de passer par un report des dates de sortie. S'il ne dispose pas de la sienne, le film Red Notice vient de recommencer les prises de vue. Ce blockbuster réalisé par Rawson Marshall Thurber a été acheté par Netflix, qui espère continuer de cartonner avec du cinéma d'action. Le film est porté par un casting de prestige qui devrait lui assurer le succès. Dwayne Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds détiennent les trois rôles principaux. Le premier sera un agent d'Interpol lancé à la poursuite de la seconde, une voleuse d'art réputée pour ses gros coups. Au milieu, le troisième, campera un escroc. L'intrigue se déroulera à travers le monde et tient son titre du plus haut grade d'alerte dans le protocole d'Interpol lorsqu'ils sont à la recherche d'un individu.

The Rock reprend du service masqué

La star du cinéma d'action nous donne des nouvelles de Red Notice sur son compte Instagram et annonce que le tournage a repris son cours. On le voit dans le costume de son personnage, accompagné par son metteur en scène. Ils se trouvent dans une sorte d'entrepôt où sont stockées des pièces de valeur.

Les deux sont plus que protégés avec une visière et un masque sur la bouche. C'est ça de tourner en ces temps compliqués mais Dwayne Johnson rassure sur les mesures mises en place pour aider l'équipe. S'il précise que de l'anxiété est présente, tout le monde se comporte exemplairement et donne son meilleur.

Nous avons mis en place les mesures de santé et de sécurité les plus agressives d'Hollywood. Nous sommes une équipe réactive - nous apprenons sur le terrain et nous allons créer un modèle d'efficacité pour une production à grande échelle tournée pendant une pandémie.

Il le faut, car on ne sait pas quand nous sortirons de cette crise et combien de temps nous allons vivre avec cette menace au-dessus de nos têtes. Les studios doivent continuer de travailler en essayant de s'accommoder. Le tournage de Red Notice va durer jusqu'au mois de novembre et nous pourrions découvrir le film sur Netflix en 2021.