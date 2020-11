Red Notice : Dwayne Johnson trop gros pour une scène du film Netflix

On n'a pas assez de Dwayne Johnson au cinéma, alors reprenons-en une nouvelle part sur Netflix. L'acteur star du cinéma américain va son entrée sur la plateforme avec "Red Notice", aux côtés de Ryan Reynolds et Gal Gadot. On espère que le film sera taillé pour sa carrure parce que l'une des voitures sur le tournage ne l'était pas du tout...

Red Notice : le prochain blockbuster de Netflix

Netflix s'est un temps focalisé sur le cinéma d'auteur pour gagner une légitimité dans l'industrie mais il faut aussi penser à des projets plus grand public qui vont faire grimper le compteur des audiences. Des films comme 6 Underground ou Tyler Rake. Le prochain gros morceau d'action que l'on attend est Red Notice. Cette réalisation de Rawson Marshall Thurber va faire parler d'elle en raison de son casting. Dwayne Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds se réunissent pour les trois rôles principaux, ce qui est la garantie d'avoir un moment de cinéma plaisant. Le premier incarne un agent d'Interpol qui est désigné pour poursuivre une voleuse d'art. Elle n'en est pas à son premier coup et il est temps de l'arrêter. Au milieu de cette course-poursuite intervient Ryan Reynolds dans la peau d'un escroc. Le trio s'illustrera dans des décors à travers le monde, avec une bonne dose d'action et forcément de l'humour. Tout est là pour que ce soit un carton et nous devrions voir Red Notice quelque part durant l'année 2021.

Un problème inattendu sur le tournage

Nous ne savons pas encore exactement à quoi va ressembler le film. Les maigres aperçus que l'on a eus sont des photos prises sur le plateau, avec le casting comme centre d'intérêt. L'acteur Dwayne Johnson partage un nouveau cliché qui est assez amusant. Il se trouve à côté d'une belle voiture blanche qui a l'air d'être un peu petite pour lui.

Et devinez qui est trop gros pour entrer dans une voiture de sport et maintenant nous devons changer toute la séquence à tourner avec elle.

Il prend la situation à la rigolade en la décrivant avec précision sous la photo. Il explique que le réalisateur lui a demandé de monter dans la voiture pour qu'il puisse préparer son plan qui sera dans une grande séquence de poursuite. Dwayne Johnson s'exécute et se rend vite compte qu'il a un mal à fou à entrer dans le véhicule. Le voyant en difficulté, toute l'équipe présente autour s'est mise à rigoler. On se demande quand même comment le coup n'a pas pu être anticipé sur une production qui coûte aussi cher. À croire que personne n'avait pris la mesure de la largeur d'épaules de Dwayne Johnson - un ancien catcheur on le rappelle. Ce problème inattendu a été réglé, l'équipe a su retomber sur ses pattes en trouvant des solutions. Tout est bien qui finit bien. On y repensera au moment de découvrir la fameuse séquence !