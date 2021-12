Red Notice : le film Netflix explose un nouveau record

"Red Notice" avec Dwayne Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds cartonne actuellement sur Netflix. Le film d'action au budget de 200 millions de dollars vient de battre un record datant de 2018 sur la plateforme.

Red Notice : le blockbuster de 2021 ?

En cette fin d'année 2021, Netflix a sorti l'artillerie lourde côté films. Avec des films d'auteurs, comme The Power of the Dog de Jane Campion, mais également avec des blockbusters que les salles n'auraient pas renié. On pense notamment à Don't Look Up attendu le 24 décembre, mais surtout à Red Notice, débarqué sur la plateforme le 12 novembre dernier. L'un comme l'autre dispose d'un casting ultra sexy, avec les acteurs les plus bankables d'Hollywood. Ainsi, le deuxième est emmené par Gal Gadot, Ryan Reynolds et Dwayne Johnson.

Red Notice © Frank Masi / Netflix

Le pitch :

Interpol déclenche une « Alerte Rouge » pour traquer et capturer les criminels les plus recherchés au monde. Mais lorsqu’un braquage des plus audacieux réunit le meilleur profiler du FBI et deux criminels rivaux, nul ne peut prédire l’issue de l’opération.

Si le film a été quelque peu égratigné par la critique, il dispose d'un très bon accueil de la part des spectateurs, comme on peut le remarquer sur le site spécialisé Rotten Tomatoes.

Record battu !

Avec un énorme budget de 200 millions de dollars, Netflix a mis le paquet niveau communication pour la sortie de Red Notice. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça a payé ! Dès sa mise en ligne, le film réalisé par Rawson Marshall Thurber s'est hissé à la première place du top 10 mondial. Et ça n'est pas tout. En moins d'un mois, le long-métrage est devenu le plus vu de tous les temps sur la plateforme. Avec 300 millions d'heures visionnées (le nouveau mode de calcul de Netflix), il dépasse Bird Box sorti en 2018 qui cumulait 282 millions.

Avec cet immense succès, on peut évidemment imaginer que Red Notice aura droit à une suite. D'après les premières informations, ça n'est pas un film, mais deux, qui pourraient suivre.