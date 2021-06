Red One : Dwayne Johnson dans un film de Noël pour Amazon

Dwayne Johnson est l'un des rois du cinéma de divertissement américain. Il vient d'ajouter un nouveau projet à son agenda déjà bien chargé. Dans "Red One", il entend bien s'illustrer dans un film de Noël écrit par l'un des scénaristes de la saga "Fast and Furious."

Red One : Dwayne Johnson et la magie de Noël

Dwayne Johnson vient du monde du catch avant d'être une superstar de cinéma. Il n'a d'ailleurs pas connu des débuts forcément glorieux devant la caméra. Jusqu'à son apparition dans la saga Fast & Furious, il était davantage un second couteau qu'une célébrité de premier ordre. La donne a changé de manière spectaculaire dans les années 2010, le faisant entrer dans le cercle fermé des acteurs les mieux payés au monde. La belle dynamique sur laquelle il est ne semble pas proche de la fin. Au contraire, on va continuer de le voir s'illustrer dans des projets très attendus, comme Black Adam, Jungle Cruise ou Red Notice, le film d'action Netflix. En attendant de savoir si on le reverra dans un film Fast and Furious, on apprend qu'il sera la star de Red One. Une comédie familiale orientée action et destinée à Amazon Prime Vidéo.

The Hollywood Reporter explique que le projet est gardé secret pour le moment et a pour ambition d'être une expérience "unique" sur le thème de Noël. S'il faudra attendre pour avoir des premiers éléments sur le scénario ou sur une possible confirmation de la présence du célèbre barbu en tenue rouge, le média américain précise que Red One sera une aventure pour tous les âges avec un univers complètement original. Difficile de se prononcer pour le moment mais la promesse donne envie.

Derek Thompson (Dwayne Johnson) - Fée malgré lui ©20th Century Fox

Un projet global ambitieux

Dwayne Johnson, qui tiendra certainement le rôle central, officie également comme producteur. Il retrouve pour l'occasion Chris Morgan, le scénariste de Hobbs & Shaw, ainsi que de 6 des 9 Fast & Furious. Amazon croit fort en Red One, avec l'envie de capitaliser dessus pour développer des actions commerciales, comme le laisse entendre un communiqué officiel :

Cet unique concept représente une propriété qui peut englober un film, mais qui pourrait aller au-delà du divertissement à travers des multiples entreprises et business.

Une déclaration encore trop floue pour que l'on sache réellement ce qui est prévu mais on sent que tous les acteurs impliqués ont des intentions fortes. Pour le moment, aucun réalisateur n'a été engagé. Dwayne Johnson étant occupé pour le moment, le tournage n'aura pas lieu avant 2022. Une sortie à Noël 2023 est à l'ordre du jour.