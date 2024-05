Red One : un tournage catastrophique pour le nouveau film de Dwayne Johnson ?

Dwayne Johnson assure régulièrement qu’il travaille particulièrement dur. Mais une récente enquête de The Wrap remet profondément en cause son professionnalisme.

Une production visiblement chaotique pour Red One

Pour son prochain projet, Dwayne Johnson a choisi d’apparaître dans une comédie d’action de Noël. Il sera ainsi à l’affiche de Red One. L’intrigue du film est pour le moment inconnue, mais on sait déjà que l’interprète de Luke Hobbs dans la saga Fast & Furious donnera cette fois la réplique à Chris Evans.

Selon The Wrap, le tournage de Red One a été repoussé à plusieurs reprises. Il a finalement pu avoir lieu. Mais, d’après le média américain, la production du film a été un véritable cauchemar pour les personnes impliquées. La faute à Dwayne Johnson.

Dwayne Johnson mis en cause

The Wrap a réalisé une enquête sur le tournage de Red One. Et le résultat dresse un tableau peu flatteur de la star du film. Selon des sources interrogées par le média, Dwayne Johnson a notamment contrarié des membres de l’équipe du tournage à cause d’une de ses habitudes : afin de gagner du temps, la star fait pipi dans une bouteille sur le tournage de ses films. Mais ce sont surtout ses retards constants qui sont pointés du doigt.

Selon des membres de la production interrogée par The Wrap, Dwayne Johnson était en moyenne sept à huit heures en retard sur le tournage de Red One ! Certains jours, l’acteur n’est même tout simplement pas venu tourner ses scènes. À cause de cela, les coûts de production du long-métrage ont explosé. Ils ont ainsi atteint environ 50 millions de dollars de plus que la somme initialement prévue.

Un manque de professionnalisme pointé du doigt

Les retards fréquents de l’acteur ne semblent pas être une nouveauté. The Wrap rapporte que celui qui est surnommé The Rock avait régulièrement « trois ou quatre heures de retard » lors de la production de Ballers. Un producteur interrogé par le média indique même que les responsables de la série devaient louer des endroits où ils pouvaient filmer autant de scènes montrant d’autres personnages que possibles, en attendant que Dwayne Johnson « décide s’il allait venir ou non sur le plateau ».

Le tournage de Rampage a apparemment été un autre exemple du manque de professionnalisme de Dwayne Johnson. Cette fois, il était en moyenne quatre ou cinq heures en retard, toujours d’après The Wrap. L’une de ses co-stars dans ce film tenait même un journal de ses heures de retard.

Des retards à l’origine d’embrouilles avec ses co-stars ?

Ces retards pourraient même être à l’origine de son embrouille avec Vin Diesel. Toujours d’après The Wrap, l’interprète de Dom Toretto dans la saga Fast & Furious s’est énervé contre Dwayne Johnson précisément parce que ce dernier arrivait, encore une fois, régulièrement en retard sur le plateau. Et, encore une fois, il n’arrivait pas du tout lors de certains jours.

Ryan Reynolds s’est même lui aussi visiblement énervé contre Dwayne Johnson. Les deux acteurs ont partagé l’affiche de Red Notice. Or, celui qui a d’abord fait carrière dans le catch a fait attendre son partenaire de jeu pendant cinq heures lors d’une journée de tournage. Ce qui a provoqué « une énorme engueulade » entre les deux. À la suite de cela, ils ne se sont pas parlés pendant des années, avant de se réconcilier récemment.

Pas plus de quatre ou cinq heures de travail par jour ?

Mais pourquoi Dwayne Johnson est-il si souvent en retard de plusieurs heures ? The Wrap croit également connaitre la réponse à cette question. Selon le média, cela est dû au fait que le comédien refuse tout simplement de travailler plus de quatre ou cinq heures par jour. Une autre source interrogée par le média affirme que l’acteur a adopté cette attitude car il aime être en contrôle.

L’enquête de The Wrap met donc clairement à mal la réputation de Dwayne Johnson. Ce dernier revendique régulièrement sa très grosse éthique de travail. Mais visiblement, il ne joint pas vraiment le geste à la parole. Avec de grosses conséquences sur la production de ses films.

La production de Red One est donc une illustration de cela. En plus d’avoir explosé son budget, le film sortira avec près d’un an de retard. Il arrivera le 15 novembre 2024 sur Prime Video, après avoir été originalement prévu pour 2023.