Reese Witherspoon raconte ses auditions très gênantes avec Robert De Niro

Au début des années 1990, Reese Witherspoon passe une audition pour le thriller "Les Nerfs à vif" de Martin Scorsese. Ce qui donne lieu à une première confrontation ratée avec Robert De Niro, avant une deuxième rencontre tout aussi embarrassante avec le comédien dix ans plus tard.

Reese Witherspoon, une actrice tout-terrain

À seulement quinze ans, Reese Witherspoon se retrouve en tête d'affiche de son premier long-métrage, le drame Un été en Louisiane de Robert Mulligan (Du silence et des ombres). La comédienne poursuit sa carrière prometteuse avec des films plus ou moins marquants, parmi lesquels Freeway, Fear, L'Heure magique ou encore Sexe intentions.

Dans les années 2000, elle apparaît dans de nombreuses comédies (La Revanche d'une blonde, Fashion victime) avant de remporter un Oscar pour son interprétation de June Carter dans Walk the Line. Depuis, l'actrice a alterné entre des romances (Comment savoir, Target) et des drames (Mud, Wild), en passant par des projets singuliers comme le nébuleux Inherent Vice de Paul Thomas Anderson. Reese Witherspoon s'est aussi imposée sur le petit écran avec Big Little Lies, Little Fires Everywhere et The Morning Show, des séries sur lesquelles elle officie également en tant que productrice exécutive.

Toi chez moi et vice versa ©Netflix

Le 10 février 2023, la star sera à l'affiche de Toi chez moi et vice versa, comédie estampillée Netflix dans laquelle elle donne la réplique à Ashton Kutcher. Un long-métrage écrit et réalisé par Aline Brosh McKenna, qui a notamment signé les scripts de 27 robes et Le Diable s'habille en Prada, où Reese Witherspoon prête ses traits à Debbie. Habitant à Los Angeles avec son fils Jack (Wesley Kimmel), cette dernière s'installe une semaine chez son meilleur ami Peter (Ashton Kutcher) à New York, dans l'espoir de décrocher un diplôme de comptabilité. Pendant ce temps, Peter fait le voyage jusqu'en Californie pour s'occuper de Jack. Durant leurs séjours respectifs, ils s'aperçoivent tous les deux qu'ils ressentent un peu plus que de l'amitié l'un pour l'autre.

Une rencontre embarrassante avec Robert De Niro

De passage dans le talk-show de Jimmy Kimmel pour la promotion de ce film, Reese Witherspoon est revenue sur ses débuts et sur une audition ratée. En 1991, l'actrice tente sa chance pour participer au thriller Les Nerfs à vif, porté par Robert De Niro et réalisé par Martin Scorsese. À l'époque, la jeune comédienne de 14 ans ne maîtrise pas vraiment la carrière de l'interprète de Max Cady, ce qui lui vaut un beau moment de gêne. Elle raconte à propos de ces essais :

Je ne suis pas dans ce film parce que j'étais tellement effrayée en entrant dans la pièce. Je ne savais pas qui était Robert De Niro.

Max Cady (Robert De Niro) - Les Nerfs à vif ©Universal Pictures

Avant qu'elle n'entre dans la pièce, une réceptionniste lui lance :

Tu sais que c'est l'acteur le plus important de notre époque, n'est-ce pas ?

Une question qui la perturbe, ruine sa concentration et lui fait oublier ses répliques :

J'avais 14 ans. Je n'avais jamais vu Les Affranchis ni Le Parrain. Ça m'a totalement chamboulée.

Dix ans plus tard, Reese Witherspoon croise à nouveau Robert De Niro au cours d'une autre audition. De l'eau a coulé sous les ponts et l'actrice pense alors que son confrère ne se souvient pas d'elle, mais elle se trompe :