Reims Polar 2022 : le palmarès célèbre le cinéma de l'Est

Au terme de cinq jours de fête du polar et du thriller, durant lesquels ont été présentés cinquante films, le Festival du Film Policier 2022, ou Reims Polar pour les intimes, a dévoilé son palmarès. Ont ainsi été principalement distingués des longs-métrages venus de Russie, du Kazakhstan et de Chine.

Le thriller et le polar mis à l'honneur à Reims Polar 2022

À l'issue de sa deuxième édition à Reims, la première en "physique", le Festival du Film Policier - aussi nommé Reims Polar - a dévoilé son palmarès. Les jurys chargés de juger les deux sections compétitives, la compétition officielle et la section "Sang neuf", ont décerné 6 prix au total. Le jury principal, présidé par l'acteur Niels Arestrup, a ainsi distingué trois films de la compétition. Le jury Sang Neuf, présidé par Marie Drucker, a décerné un prix et le jury Spécial Police, composé de hauts gradés de la police nationale et de l'IGPN, a lui aussi distingué un film. Enfin, un jury composé de cinq journalistes a décerné le Prix de la Critique.

Dans une compétition qui a rassemblé des films venus du monde entier, c'est à l'Est que les yeux et les coeurs se sont tournés. C'est ainsi un film kazakh et un film russe qui ont emporté la décision des jurys de Reims Polar 2022. Une sélection qui avait été faite avant l'invasion russe en Ukraine, débutée le 24 février 2022.

Assault

Assault et The Execution sacrés

Le Grand Prix remis par le jury revient à Assault, récit d'une prise d'otages dans un lycée de la ville de Karatas au Kazakhstan. Mélangeant avec brio les genres, le réalisateur Adilkhan Yerzhanov fait autant référence à John Carpenter qu'aux frères Coen avec Fargo, racontant sur un mode absurde une opération de sauvetage par des parents inquiets et des responsables locaux, autant de bras cassés attachants et surprenants. On rit, on s'inquiète, on s'émeut et on en ressort avec une vue critique précieuse. Assault a aussi reçu le Prix de la Critique.

Autre film distingué, le premier long-métrage du réalisateur russe Lado Kvatanya, The Execution, thriller policier sombre et complexe qui raconte la traque d'un tueur en série en Russie entre 1981 et 1991. Retors, structuré sur de multiples flashbacks, The Execution est une démonstration de cinéma, avec une maîtrise remarquable pour un premier film. The Execution a reçu le Prix du jury, ainsi que le Prix Spécial Police.

The Execution ©The Jokers

À noter que le jury s'est exceptionnellement autorisé une double remise, puisque le Prix du jury a aussi été décerné au film chinois Are you lonesome tonight ?, premier long-métrage du réalisateur Wen Shipei.

Prix Sang Neuf : Cadejo Blanco

Dans la section Sang Neuf de ce Reims Polar 2022, qui mettait à l'honneur une sélection essentiellement constituée de premiers longs-métrages, c'est le film Cadejo Blanco du réalisateur américain Justin Lerner qui a été récompensé du Prix Sang Neuf. Un film produit au Guatemala qui suit Sarita, jeune femme qui s'infiltre dans un gang pour tenter de retrouver sa soeur disparue.

Enfin, le public a voté en ligne pour décerner le Prix du Public au polar lituanien The Generation of Evil.