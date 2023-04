Reims Polar : découvrez le palmarès de l'édition 2023 du Festival du film policier

Au terme de cinq jours durant lesquels Reims a vibré au rythme des projections du meilleur du polar international, le 3e Festival du film policier a dévoilé son palmarès.

À l'Est, du nouveau

Policier, polar, thriller, mystère et faits réels... Le cinéma de genre a pour lui de pouvoir s'aventurer dans les recoins les plus sombres et les plus étonnants de l'âme humaine, en usant de toutes les formes de récit permises. Après une édition 2022 qui avait distingué des films venus de l'Est, tout particulièrement The Execution et Assault, la tendance s'est en partie confirmée avec le sacre du sensationnel et bouleversant film hongkongais Limbo de Soi Cheang, Grand Prix du jury présidé par Cédric Jimenez.

Limbo ©Just Distribution Limited

Celui-ci, accompagné à la délibération de Patricia Mazuy, Pierre Rochefort, Caroline Proust, Yannick Renier et Alexis Manenti, a aussi distingué About Kim Sohee de July Jung et Goliath d'Adilkhan Yerzhanov, tous deux récipiendaires du Prix du jury. À noter que ce dernier, réalisateur kazakh, n'est autre que l'auteur d'Assault, récompensé en 2022 du Grand Prix du jury et du Prix de la critique. Retrouvez ci-dessous le palmarès complet.

Le palmarès de Reims Polar 2023

En plus de la compétition officielle et de la compétition "Sang neuf", un jury composé de jeunes de la région Grand Est, un jury de critiques et un jury Police ont eux aussi distingué des films présentés lors de cette édition 2023.

Lauréat du jury jeunes du Grand Est

At the gates d’Augustus Meleo Bernstein

At the gates ©Beacon Productions

Lauréat du prix Sang neuf

God’s Country de Julian Higgins

Lauréat du Prix de la critique

Limbo de Soi Cheang

Lauréat du Prix du jury Police

Upon Entry de Alejandro Rojas et Juan Sebastian Vasquez

Upon Entry ©Zabriskie Films

Lauréat du Prix du public

Upon Entry de Alejandro Rojas et Juan Sebastian Vasquez

Lauréat du Prix du jury

About Kim Sohee de July Yang

Goliath d'Adilkhan Yerzhanov

Lauréat du Grand Prix du jury

Limbo de Soi Cheang