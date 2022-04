Reims Polar : le Festival du Film Policier 2022 se lance en fanfare

Le Festival du Film Policier de Reims vient d'ouvrir sa 2e édition, la première en présence du public, des jurys et des équipes de films, après une édition 2021 virtuelle. Au programme, des thrillers, des films policiers, de l'action, et des hommages rendus notamment aux réalisateurs Walter Hill et Martin Campbell.

Reims Polar, 2e !

Après 25 ans à Cognac et 12 ans à Beaune, c'est dans la première ville de Champagne-Ardenne et capitale du champagne que le Festival du Film Policier s'est installé. Pour cette deuxième édition donc de Reims Polar, du 5 au 10 avril, les organisateurs ont mis les petites coupes dans les grandes en proposant une compétition principale de dix films venus du monde entier, une section "Sang Neuf" constituée essentiellement de premiers longs-métrages, des films présentés hors compétition, une sélection spéciale en honneur au cinéma espagnol...

Entre la vie et la mort ©Le Pacte

Un programme riche donc, sur lequel de prestigieux jurés vont porter toute leur attention. Pour juger qui remportera la compétition Niels Arestrup préside un jury composé de l'écrivain Hervé Le Corre, la comédienne Géraldine Pailhas, les réalisateurs Florent-Emilio Siri et Sébastien Marnier, la comédienne, scénariste et réalisatrice Hélène Fillières, et enfin la présidente de l'Académie des César Véronique Cayla.

Ils auront la lourde tâche d'attribuer deux prix, le Grand Prix et le Prix du Jury, à deux de ces dix films : Are you lonesome tonight ? (Chine), Assault (Kazakhstan,Russie), Entre la vie et la mort (France, Espagne, Belgique), Future is a Lonely Place (Allemagne), Midnight Silence (Corée), Rhino (Ukraine, Pologne, Allemagne), The Daughter (Espagne), The Execution (Russie), The Generation of Evil (Lituanie), Tros (A Piece of Land) (Espagne et Argentine).

Des invités de marque

Pour sa soirée d'ouverture, la projection du film espagnol Entre la vie et la mort a été précédée d'un premier hommage rendu au grand réalisateur américain Walter Hill, connu pour ses réalisations comme Le Bagarreur, Driver, Sans retour, 48 heures et 48 heures de plus, ainsi que pour ses scénarios. Il était notamment à l'écriture de Guet-apens de Sam Peckinpah et surtout à celles d'Alien, le huitième passager, Aliens, le retour et Alien 3. Lors de cet hommage, quelques images de son prochain film Dead for a Dollar, un western à l'allure old school avec notamment Willem Dafoe et Christoph Waltz, ont été montrées.

Walter Hill

Il n'est pas le seul à être honoré par le festival, puisque le réalisateur néo-zélandais Martin Campbell, à qui l'on doit notamment Goldeneye et Casino Royale, recevra un hommage le jeudi 7 avril avant la projection de Are you lonesome tonight, en compétition. En plus de ses deux James Bond, Martin Campbell s'est notamment illustré avec Le Masque de Zorro, Vertical Limit, ou encore The Foreigner.

Autre réalisateur de marque invité : Rodrigo Soroyen. Étoile très montante du cinéma espagnol dont les deux derniers films El Reino et Madre ont été largement acclamés. Son hommage précédera la projection du film Rhino, réalisé par Oleh Sentsov.