Rendez-vous chez les Malawas : pourquoi le film a été la pire expérience de tournage pour Michaël Youn ?

Rendez-vous chez les Malawas est, avant tout, une réunion entre plusieurs grandes personnalités de la comédie française. D'un côté, le réalisateur James Huth, qui s'est fait connaître grâce à la série des Brice de Nice mais aussi de films tels que Lucky Luke et Un bonheur n'arrive jamais seul. De l'autre, un casting composé de Christian Clavier, Ramzy Bedia ou bien encore Michaël Youn. Le reste de la distribution est composé de Sylvie Testud, Pascal Elbé, Djimo, François Levental et Bass Dhem .

Tourné entre Paris et l'Afrique du Sud, Rendez-vous chez les Malawas suit quatre stars qui sont invitées dans une émission intitulée Rencontre au bout du bout du monde. Pour sa spéciale Noël, les vedettes ont l'immense honneur de rencontrer les Malawas, une tribu africaine très isolée. Malheureusement pour eux, sur place, rien ne se passera comme prévu.

L'ancienne star du Morning Live est à l'origine de Rendez-vous chez les Malawas. En effet, c'est lui qui est allé trouver James Huth afin de mettre en scène un film parodiant vivement la célèbre émission Rendez-vous en terre inconnue, créée et anciennement présentée par Frédéric Lopez (aujourd'hui animée par Raphaël de Casabianca). Par ailleurs, Youn avait participé, 3 ans plus tôt, à une émission du même type : A l'état sauvage, adaptation française de Running Wild. Cette expérience l'a sans doute inspiré, par la même occasion.

Toutefois, son ébauche de scénario s'est faite "sur le trône", comme il l'a expliqué sur Europe 1. En effet, c'est lors d'un feuilletage routinier du magazine sportif France Football qu'il a eu une révélation. Ainsi, dans cet article, un footballeur était interrogé sur le star-system, et l'argent qui coulait à flots dans le milieu dans lequel il évoluait. Ce dernier avait alors répondu qu'il serait nécessaire d'envoyer certains footeux dans des tribus reculées d'Afrique, afin qu'ils comprennent ce qu'est la vraie vie.

Une idée géniale donc, pour Michaël Youn qui a décidé de mettre en scène des stars égocentriques, en pleine difficulté dans la faune sauvage. D'ailleurs, dans Rendez-vous chez les Malawas, le comédien joue une star du football.

Si dans le dossier de presse de Rendez-vous chez les Malawas, James Huth loue le professionnalisme de Christian Clavier, Michaël Youn, lui, s'est montré beaucoup moins dithyrambique à son sujet. En effet, que ce soit sur Europe 1 où il déclarait l'avoir trouvé "chiant" (car il se plaignait sans cesse de la chaleur en Afrique du Sud) ou sur le plateau du Figaro Live, l'acteur d'Une Affaire française n'a pas mâché ses mots.

Malgré son admiration pour la carrière de Christian Clavier, Youn a vécu un moment de tournage très compliqué à ses côtés. En effet, l'acteur ne s'est pas bien entendu avec lui. Jugeant qu'ils étaient très différents, humainement parlant, l'acteur aurait, de ce fait, eu des rapports très tendus avec la légende de la comédie française :

Je ne lui fais pas porter le chapeau, je dis juste qu'on n'a pas accroché humainement. On était deux aimants similaires, ça se repoussait un petit peu (...) C'était en Afrique du sud, il faisait 56 degrés, on était tous un peu perdus, on est tous devenus un peu dingues et les rapports étaient extrêmement tendus, désagréables et c'est dommage parce que j'allais au festival, à la fête avec lui et je me suis retrouvé dans les toilettes à m'engueuler, quoi (...) C'est mon expérience la plus difficile de tournage, c'est un rendez-vous raté