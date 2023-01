Renfield : Nicolas Cage se déchaîne en Dracula dans le trailer de la comédie horrifique

Dans "Renfield", Nicholas Hoult cherche à se libérer de l'emprise de son patron toxique, le célèbre comte Dracula. Le film se dévoile à travers une bande-annonce qui laisse espérer une performance hystérique du grand Nicolas Cage dans la peau du vampire.

Renfield : au service de Dracula

Le mythe créé par Bram Stoker est apparemment inépuisable au cinéma. Ces dernières années, le vampire en chef a notamment eu droit à une origin story avec Dracula Untold ou encore à une mini-série pensée par Steven Moffat et Mark Gatiss, sobrement intitulée Dracula.

En 2023, le prince des suceurs de sang sera de retour dans les salles obscures avec Renfield. Le nouveau long-métrage de Chris McKay (Lego Batman, le film, The Tomorrow War) bénéficie de la présence de Robert Kirkman - auteur des bandes dessinées The Walking Dead - et Ryan Ridley (Rick et Morty, Invincible) au scénario.

Renfield (Nicholas Hoult) - Renfield ©Universal Pictures

Comme son titre l'indique, le film se focalise avant tout sur le célèbre serviteur/esclave du vampire, déjà incarné au cinéma par Tom Waits dans la version de Francis Ford Coppola. C'est au tour de Nicholas Hoult de prêter ses traits au dévoreur d'insectes, chargé d'amener de la viande fraîche au comte.

Désireux de se libérer de l'emprise de ce patron toxique, Renfield participe à une thérapie de groupe mais est très vite rattrapé par le vieux démon. Il se sert par ailleurs de ses pouvoirs pour survivre dans le monde moderne cruel, ce qui l'amène à se lier d'amitié avec la policière Rebecca Quincy (Awkwafina) après lui avoir sauvé la vie.

Nicolas Cage en pleine forme

Même s'il n'apparaît que dans les dernières secondes de la bande-annonce réjouissante de Renfield, Nicolas Cage livre apparemment une nouvelle performance folle dans le long-métrage, qui rappelle celle d'Embrasse-moi vampire. Ce génie de l'expressionnisme et du surjeu s'en donne ici à coeur joie et pourrait bien être le digne successeur de Bela Lugosi, Frank Langella ou encore Gary Oldman, apportant une dimension comique qui le distingue de ces prédécesseurs. Il ne reste qu'à espérer que le film sera à la hauteur de ces premières images délirantes, et que Nicolas Cage aura un temps de présence bien plus conséquent.

Dracula (Nicolas Cage) - Renfield ©Universal Pictures

Renfield est à découvrir au cinéma dès le 31 mai 2023.