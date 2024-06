Prime Video dévoile les premières images de son film événement sur Roger Federer

Le documentaire inédit de Prime Video sur les derniers jours de l'immense carrière sportive de Roger Federer se dévoile dans un trailer déjà très émouvant. Réalisé par Asif Kapadia, "Roger Federer : Douze derniers jours" arrive très prochainement sur la plateforme de streaming et va faire parler de lui.

Les adieux de Roger Federer

Depuis son dernier match, un double avec Rafael Nadal le 23 septembre 2022 à la Laver Cup, Roger Federer profite d'une retraite bien méritée. Le joueur de tennis suisse, détenteur de 103 titres ATP en simple, dont 20 tournois du Grand Chelem, a vu certaines de ses statistiques dépassées par celles de Rafael Nadal et Novak Djokovic, notamment en Grand Chelem où le premier compte aujourd'hui 22 titres et le second 24. Mais l'aîné du Big 3 dispose toujours d'un aura particulière, et reste considéré par beaucoup comme le plus grand joueur de l'histoire du tennis, et un des athlètes les plus äccomplis de l'histoire du sport.

Roger Federer - Wimbledon 2017 ©Adrian Dennis/AFP

Un documentaire aux images inédites

C'est pourquoi Prime Video a décidé de lui consacrer un documentaire exceptionnel, et que la mise en ligne de celui-ci le 20 juin sera un événement. Réalisé par Asif Kapadia, cinéaste lauréat de l'Oscar 2016 du Meilleur film documentaire pour Amy, ce documentaire intitulé Federer : Douze derniers jours raconte ainsi les derniers jours de Roger Federer avant qu'il ne prenne sa retraite. Des premières images ont été dévoilées dans un trailer (vidéo en tête d'article) très émouvant.

Roger Federer - Roger Federer : Douze derniers jours ©Prime Video

Ces images de cette période, tournées d'abord en vue de garder des archives personnelles, servent à montrer comment Roger Federer a géré la préparation et l'annonce de sa retraite sportive, dans son intimité. Mais elles servent aussi de points d'entrée pour montrer d'autres images. Celles de ses plus grandes victoires. Celles de sa rivalité et de son amitié avec Rafael Nadal aussi. Sans oublier les moments difficiles, les débuts... Plusieurs personnalités interviennent par ailleurs dans ce documentaire pour raconter l'homme qu'il est et le sportif qu'il a été.

Avec Asif Kapadia aux commandes et qui, en plus d'Amy, a marqué les esprits avec les documentaires Senna et Diego Maradona, deux autres idoles planétaires, ce Federer : Douze derniers jours pourrait bien faire date et, s'il est réussi, concourir à de prestigieuses récompenses