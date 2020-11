Réouverture des cinémas le 15 décembre : comment ça va se passer ?

Emmanuel Macron a annoncé la réouverture prochaine des salles de cinéma. Dans son allocution du 24 novembre, le Président a fait part de son plan en trois étapes pour ce nouveau déconfinement progressif de la population. Les cinémas pourront normalement rouvrir à partir du 15 décembre, mais sous certaines conditions.

Une (possible) réouverture des cinémas le 15 décembre

Emmanuel Macron a annoncé dans son allocution la réouverture des cinémas lors de la deuxième étape du déconfinement, le 15 décembre prochain. Une bonne nouvelle pour le secteur de la culture, qui avait dû encaisser une seconde fermeture le 30 octobre dernier, après les trois mois de confinement de mars à juin. Toutefois, cette réouverture requiert plusieurs conditions. Pour pouvoir retourner dans les salles, le Président a annoncé que l’épidémie devra être en constante décroissance, avec "autour de 5000 contaminations quotidiennes et environ 2 500 à 3000 personnes hospitalisées en réanimation". Si ces chiffres ne sont pas atteints, la réouverture des cinémas pourrait donc être compromise et décalée à une date ultérieure.

Allocution présidentielle du 24 novembre 2020 - ©Elysée

Un système d’horodatage et des conditions sanitaires strictes

La deuxième étape du déconfinement s’accompagnera du retour du couvre-feu, vraisemblablement à partir de 21h. Cependant, les règles ont évolué par rapport à celles mises en place en octobre dernier. À la demande de la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, un ticket de cinéma pourra désormais servir de preuve pour rentrer plus tard chez soi. Les tickets seront en effet horodatés, ce qui permettra de faire foi auprès des forces de l’ordre en cas de contrôle

À noter que seules les séances de 20h seront maintenues, et non pas celles d’après 21h. Cela reste tout de même une bonne nouvelle pour les professionnels du secteur. Christine Beauchemin-Flot, directrice du Sélect, le cinéma art et essai d'Antony, a rappelé à nos confrères du Figaro l'importance capitale du maintien de cette séance. Elle a également souligné le fait que, cette fois-ci, le Président n'a pas laissé de côté le monde de la culture. "Je suis contente d'entendre pour la première fois le président parler de culture. Nous avons plus que jamais besoin de nous évader et de partager des émotions collectivement", dit-elle.

La réouverture des cinémas s'accompagnera évidemment de conditions sanitaires très strictes dans les salles. Le port du masque restera obligatoire dans l’ensemble des complexes, y compris pendant la séance. La règle d’un fauteuil libre entre chaque personne reste aussi en vigueur. Les sorties ciné entre amis seront également restreintes : les groupes sont désormais limités à 6 personnes, contre 10 auparavant.

Et on va regarder quoi ?

Difficile pour le moment de savoir quels films vont être à l’affiche au moment de la réouverture des salles de cinéma. En effet, de nombreux longs-métrages très attendus ont préféré décaler leur sortie à l’année prochaine. Le nouveau OSS 117, Les Tuche 4, ou encore Aline ont préféré reporter leur sortie. Par contre, Wonder Woman 1984 est lui prévu pour le 16 décembre !